José María González destaca precozmente en el fútbol. Trajina los potreros del sur bonaerense, gambetea la escuela y termina como defensor en el naciente Racing Club de Avellaneda. Le dicen “Llamarada”, por su pelo. Corren los primeros años del siglo XX y el fútbol va camino a popularizarse. Pero Llamarada no es estrictamente una novela gráfica sobre fútbol, aunque ciertamente puede leerse de ese modo. Porque resulta que algunas generaciones más acá uno de los descendientes de ese González es historietista. Y uno muy bueno: Jorge, el autor del libro.

De modo que Llamarada pisa la pelota y distribuye juego entre el recuerdo de ese colorado de buen pie, la historia familiar de una generación tras otra, las elecciones de vida del autor y el reflejo (“a menudo los hijos se nos parecen”, cantaba el poeta) en su propio hijo. Es, claro, bastante más que una mera historieta autobiográfica.

Cuando el lector agarrra el libro tiene de inmediato una sensación. Pesa. La edición de Hotel de las Ideas –preciosa- pesa en la mano. Es el papel, desde luego, pero es como si pesara la historia familiar de los González y el mandato heredado de jugar y destacar en una cancha de 11.

El género autobiográfico en la historieta –argentina y mundial- tiene excelentes ejemplos. En todos casos, lo que destaca a los mejores es que no sólo cuentan una historia familiar o personal, sino que proponen una mirada sobre el mundo o anudan un conflicto. Llamarada pone al lector en la situación de pensar (“interpela”, dirían quienes entrenan para críticos elegantes) sus propios deseos. ¿Cuán genuinos son? ¿Cuánto de ellos es realmente propio y cuánto heredado por vínculos familiares? ¿Cómo es posible distinguir esa diferencia?

En el caso de los González, la relación con el mandato futbolero cambia de generación en generación. Incluso uno de ellos, temiendo que el fútbol mande al lateral su auténtica vocación, toma una decisión drástica. Incluso entre padres e hijos González hay diferentes modos de pasar ese testigo a la siguiente generación. El autor lo hace todo con un nivel superlativo. No es un dramón –tentación fácil- ni hay diálogos edulcorados para bajar línea. Hay, en cambio, sutilezas, cambios de frente, cambios de ritmo y algún que otro pique corto para definir. Y no hace falta saber mucho (o nada) de fútbol para identificarse con los conflictos centrales que propone González.

Finalmente, el libro se destaca también por su faceta gráfica. Que González es un excelente historietista no es ninguna novedad. De su plumín salieron obras hermosas, aunque poco difundidas en la Argentina (además de Francia y España, publicó en The New Yorker y en Orsai). El trabajo en Llamarada es de una belleza superlativa. Además, cambia de estilo y técnica capítulo a capítulo, para reflejar mejor la época y el espíritu de cada etapa de la historia familiar. Y aun con estos cambios, hay una línea estética que se mantiene y que sostiene la cohesión del libro. Para los amantes de la historieta, es un gol de media cancha.

Lanzamientos

Flores salvajes (Liniers / Editorial Común)

Flores salvajes sigue la línea de títulos recientes de Liniers orientados a niñes, donde toda la narrativa se construye en torno a la imaginación de los chicos (de hecho, suelen inspirarse en parte en el cotidiano de sus hijas). Aquí Liniers explicita ese vínculo no sólo con la dedicatoria, sino incluyendo una foto de sus hijas ante la selva de Yucatán. Fiel a su estética, aquí sin embargo Liniers apunta a retratos más fidedignos y le otorga espesor al relato con el dibujo del entorno.

Superyó (Tute / Sudamericana)

Máquina irrefrenable de humor gráfico, Superyó es uno de los libros más inteligentes de Tute. Desde luego, es principalmente un libro de chistes de psicología y psicólogos, pero con buen criterio, el autor incluye cantidad de viñetas dedicadas al ego, la autoestima, las reflexiones sobre los impulsos y la culpa. En algunos casos, Tute alcanza niveles de sutileza infrecuentes, que no sólo despiertan la sonrisa, sino también la reflexión, algo que la edición acompaña desde la tapa espejada.

Guiso de Aventuras (varios autores / Barro Editora)

En pandemia Barro editora publicó varias antologías digitales, las Guiso, con propuestas de autores jóvenes y emergentes, siempre agrupadas por algún género. En este caso, las aventuras que se proponen están atravesadas por el manga, algo del subgénero postapocalítico y, salvo alguna excepción, pensadas para un público amplio en su franja etaria. Dentro de los distintos estilos personales de los autores el nivel general es muy bueno y brillan las historias autoconclusivas.

The Beatles – historia de una amistad (Luciano Saracino y Nicolás Brondo / Manontroppo)

La de los Beatles debe ser una de las historias más contadas del mundo. Así que Saracino ensaya una pirueta para abordarlos y convierte a los Beatles en una excusa para hablar de la amistad entre John Lennon y Paul McCartney. Una amistad profusamente documentada, es cierto (¿quizás la más documentada de la historia de las amistades?), pero aquí narrada con mucho cariño hacia los personajes y su estatura. El trabajo de Brondo, en tanto, cumple, apegándose al realismo y la referencia fotográfica.

Viñetas

New York ComicCon, presencial y pandémica

En abril la organización de la ComicCon de Nueva York anunció la realización de su edición 2021 para comienzos de octubre. Era primavera en el hemisferio norte y los casos estaban a la baja. Pero mientras la fecha se acerca (está programada para transcurrir del 7 al 10 de octubre), en Estados Unidos resurgen los casos de covid-19, en particular por la variante delta. En distintos anuncios, los organizadores de la ComicCon explicaron que siguen el desarrollo de la pandemia con atención y que, por lo pronto y en línea con las exigencias oficiales, habrá medidas sanitarias estrictas para acceder al Jarvis Center. Además del uso obligatorio de tapabocas dentro del predio, exigirán pruebas de covid negativo tanto a adultos como a menores que asistan. Y tendrán aforo reducido. Más allá de eso, algunos sellos pequeños anunciaron que no participarán de esta edición, aunque apoyarán a los autores que decidan asistir y harán algunos lanzamientos para coincidir con el evento.

Juicios y contrajuicios

Los herederos de Steve Ditko reclaman a Marvel Comics los derechos de Spider-man y de Doctor Strange, alegando que fueron creados por Ditko por fuera de la compañía y luego vendidos a esta. El juicio se basa en el antecedente de los herederos de Jerry Siegel y Joe Schuster –creadores de Superman- que le ganaron a DC un juicio similar. Marc Toberoff, abogado de los herederos de Siegel y Schuster, ahora representa a los de Ditko. La ley norteamericana establece una línea muy fina y ahora depende del juzgado definir si el método creativo de Marvel en la época constituía trabajo por encargo (que le permitiría a la Casa de las ideas retener los derechos) o no. Hace un tiempo, los herederos de Jack Kirby presentaron una demanda similar, pero el juicio no llegó a término. Aunque Marvel no se movió de su posición, terminó arreglando por millones con los herederos.