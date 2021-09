Y un día la presencia de Marcos Peña en la campaña salió a la luz. Hace tiempo que se rumoreaba que el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri asesoraba a Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora María Eugenia Vidal blanqueó con sus aliados que lo tiene al dirigente como "asesor externo". Se trata de una de las figuras más denostadas internamente dentro de Juntos por el Cambio (en el Gobierno de Macri, hubo innumerables presiones internas para reemplazarlo, incluso reconocidas por el ex presidente en su libro). ¿Qué es lo que lo catapultó de nuevo a la visibilidad? Dentro del espacio, especulan con que hubo un pase de facturas por las críticas internas que le hace Peña a los publicistas y encuestadores de Larreta. El ex jefe de Gabinete propone a otros, que ya se están sumando al equipo electoral.

Como informó este diario, Peña hace tiempo que viene asesorando sotto vocce a Larreta, lo cual no termina de agradar a quienes rodean al jefe de Gobierno, en particular a su secretario general y jefe de campaña, Fernando Straface. A él le adjudican una nota en un gran diario que expuso el rol de Peña en las elecciones. Curiosamente, a ese artículo le contestó otro en una tribuna de doctrina en la que Macri dice no tener acciones: en el segundo, se aclaraba que Peña es solo un asesor externo.

El intercambio de mensajes y operaciones a través de los medios afines llevó a Vidal a dar explicaciones a sus aliados. "Habló con los que tenía que hablar", dicen. Esto es: los aliados radicales -que no lo pueden ni ver- y los de la Coalición Cívica. En particular, le explicó a los distintos grupos porteños que el rol de Peña es de asesor externo. De hecho, entre los colaboradores más directos de Vidal tampoco lo pueden ver a Peña: tal vez por eso jamás pisó una reunión del comité de campaña. El ex jefe de Gabinete prefiere hablar alternativamente con Vidal y con Larreta.

¿En qué la asesora? Según se comenta, Peña viene dando su opinión sobre la campaña publicitaria y la estrategia de encuestas y focus groups. Larreta quedó preocupado por el resultado porteño: si bien ganaron, Javier Milei se llevó 13 por ciento de los votos y amenaza con llevarse más de ese 11 por ciento que obtuvo Ricardo López Murphy. En ese contexto -según se comenta- Peña habló pestes de todo lo que fueron los spots publicitarios y la vía pública que hicieron para Vidal desde la agencia de publicidad BBDO Argentina de Carlos Pérez. El ex jefe de Gabinete tampoco tuvo buenas opiniones de los informes cuantitativos y cualitativos que les acerca a Larreta y Vidal el secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, Federico Di Benedetto.

En su lugar, Peña presionó para sumar gente propia: propuso al consultor Pablo Knopoff (Isonomía Consultores) y a Guillermo Oliveto (W Consultora), para hacer un nuevo trabajo de encuestas y focus groups. Y finalmente, en estos días, logró que Straface los sume. De esa puja entre sectores el PRO puede ser que haya salido la decisión de ponerlo en escena a Peña de forma involuntaria y esa suerte de intercambio de artículos entre medios afines.

Otros en el PRO estiman que la decisión de exponerlo nuevamente a la luz sale del propio Peña: "Se está subiendo el precio como consultor, que es a lo que se dedica ahora", imaginan.

No obstante, entre los colaboradores de Vidal estiman que será muy difícil que llegue a pisar una sola reunión del comité electoral. "A Peña le cuesta aparecer porque nadie lo quiere: ni en el Gobierno porteño, ni en los adláteres de Vidal: n-a-d-i-e", deletraba un conocedor del PRO y de la ex gobernadora bonaerense.

De hecho, en su libro Primer tiempo, Macri terminó de blanquear que buena parte de Juntos por el Cambio le exigió desarmar la estructura de jefatura de Gabinete y echarlo a Peña. "Por suerte pude conservarlo", apuntó en su libro. Hace poco dijo que es uno de los dirigentes del futuro. No todos en la alianza opositora comparten esa visión idílica de quien fue el jefe de Gabinete hasta el último día de su gobierno.

En este tiempo, Peña se dedicó a la consultoría política, a los negocios en Brasil y mantiene relación con el círculo cercano a Macri, como por ejemplo con su exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, con quien comparten una fundación (Argentina Global). No es lo único que comparten: Pompeo es uno de los investigados junto a Peña por el contrabando de armas a Bolivia.