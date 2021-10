"No tengo nada para dudar de ninguno de los integrantes de la Corte", dijo Roberto Falistocco, presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, cuando fue consultado por los dichos del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que denunció haber sido parte de reuniones con otro de los cortesanos, Rafael Gutiérrez, Patricio Serjal y el senador provincial Armando Traferri, en las que se habría hablado entre otras cosas, de dar protección al juego ilegal. Falistocco se reunió con el intendente Pablo Javkin, para firmar un proyecto de digitalización de trámites judiciales. Y en ese marco, fue consultado por los medios sobre lo planteado por Ponce Asahad, quien el pasado 8 de julio y en calidad de imputado colaborador de la Justicia, habló de una trama político judicial que había integrado. "¿Le resulta verosímil lo que contó el ex fiscal de las reuniones en una de las salas de la Corte?", se le preguntó: "No puedo opinar sobre la verosimilitud de eso. Es una declaración formal, que conozco como trascendido periodístico. Es algo muy incipiente, que seguro será analizado por los jueces, que darán su opinión si esto se incorpora a alguna de las causas", contestó.