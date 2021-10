René Pérez Joglar, más conocido como Residente, y J Balvin mantuvieron un picante cruce a través de las redes sociales, que surgió a partir de las nominaciones de los premios Latin Grammy, que se dieron a conocer este martes.

Todo comenzó cuando René difundió un video en el que hizo una dura crítica a la postura que tomó J Balvin, quien criticó la "falta de representación" que tendrá el reggaetón en los premios a la música latina, que se entregarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto", había escrito Balvin en sus redes sociales.

Tras su descargo, llamó a una suerte de boicot contra los premios: “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento".

Este último comentario llamó la atención del excalle 13, quien decidió responderle con un video desde su Instagram y hasta lo comparó con un carrito de panchos.

"Yo te creería lo del boicot si, el año pasado cuando te nominaron trece veces no ibas a los Grammys. Pero ahí tú no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las trece nominaciones, te ganaste un solo Grammy, pues ahora vuelve el boicot", dijo René y continuó: "No sé por qué te molestas tanto".

Luego de ello, lanzó una curiosa analogía: "Tienes que entender José. Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una Estrella Michelin. "Y no me malinterpretes, a todo el mundo le gustan los hot dog. Te explico, para que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que gana la Estrella Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta o poner un pan bien cabrón", siguió con la metáfora gastronómica

Tras esta fuerte crítica, J Balvin publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde se lo ve posando junto a un carrito de venta de panchos. No hizo referencia a los dichos de René, solo se refirió al estreno de su nueva canción, el remix de “Sal y perrea” junto a Sech y Daddy Yankee.