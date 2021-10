A partir de hoy y hasta el 10 de octubre se desarrollará en Jujuy la Séptima Edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. El evento, completamente gratuito, tendrá una modalidad mixta, con propuestas virtuales y otras presenciales, acordes al protocolo vigente.



Así, espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela “podrán disfrutar nuevamente del mejor cine andino desde sus casas, y también a través la página web del festival”, señalaron sus organizadores.

Dispositivos mediante y previo registro en cinedelasalturas.com.ar, los amantes del séptimo arte disfrutarán online de películas en competencia, secciones paralelas y capacitaciones. Por su parte, quienes se encuentren en Jujuy podrán participar de las actividades presenciales, como exhibiciones de filmes en competencias en salas de cine y shows musicales en vivo, entre otras propuestas.

En ese marco, el director artístico Daniel Desaloms, le dijo a Salta/12: “Luego de un año prácticamente del receso, ya que en 2020 solamente tuvimos una versión streaming, las expectativas son muchas porque hemos dado un paso enorme, que es tener público. Estamos muy conformes y contentos porque la expectativa es volver a estar con los espectadores con toda la fuerza del Festival y con una programación para esta edición que es realmente extraordinaria. Hay muchísimas novedades y tenemos muchísima alegría de reiniciar el camino del Festival”, indicó el realizador. En la misma línea, detalló que el documental será el género homenajeado en esta edición 2021: “Todos los talleres formativos tratarán esta temática. Esto es por supuesto, también gratuito, vía streaming y cualquiera puede acceder a esta formación.”, reveló.

Doble inauguración

Esta noche, a las 21, tendrá lugar la función presencial de apertura del Festival, en las salas I y II del Cine Annuar Shopping. Allí, con la presencia del elenco, se exhibirá “Karnawal”, protagonizada por Alfredo Castro, Mónica Lairana, Diego Cremonesi y el campeón nacional de malambo Martín Lacci. Filmada en Jujuy, es una coproducción entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Noruega que recibió la ayuda de Ibermedia en la Convocatoria 2017.

La obra, que ya ha sido galardonada en Tolouse, Málaga, Guadalajara, Toronto y Ventana sur -entre otros- está ambientada en la frontera entre Argentina y Bolivia -entre La Quiaca y Villazón- y narra la historia de un joven bailarín de malambo que se prepara para la competencia más importante de su vida, cuando recibe la sorpresiva visita de su padre, un ladrón recién salido de la cárcel.

A modo de adelanto, Juan Pablo Félix, director de la pieza, declaró ante este medio: “Es una alegría muy grande que la película se proyecte en apertura, tener la posibilidad de coordinar con la organización para que esto ocurra porque realmente la película tuvo el apoyo de la Film Commission de Jujuy, está hecha con muchos alumnos de la ENERC NOA y gran parte del elenco de esta película es de la Quebrada de Humahuaca, La Quiaca y San Salvador”.

En otro orden de cosas, el cineasta oriundo de la provincia de Buenos Aires expresó que todos los premios recibidos no se comparan con el afecto de la población local: “Todo eso no es reemplazable con la alegría que tiene la gente que trabajó en la película y que está esperando a que llegue la noche para que la veamos todos juntos. Es una historia que atraviesa toda la provincia, sucede durante el carnaval andino y es una película extremadamente jujeña. Más allá de que yo no sea de Jujuy, está hecha por muchísima gente que sí lo es, así que estamos muy honrados y muy contentos de estar compartiendo esta apertura pudiendo compartir la película con toda la gente aquí”.

En una “doble inauguración”, quienes no se encuentren en Jujuy, podrán visualizar la apertura virtual, unas horas más tarde, a través de las redes oficiales del Festival, a las 00 horas de Argentina.

80 películas en 10 días

Con un total de 80 películas (entre largometrajes y cortometrajes), organizadas entre las competencias oficiales y las distintas secciones paralelas: Homenaje a Pino Solanas, Funciones de Altura, Cine Ambiental, Cine de Animación, Miradas del NOA, Archivo de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán), el evento revolucionará a la provincia vecina durante diez jornadas.

En este sentido Luciano Córdoba, miembro del Comité Ejecutivo, lo definió ante la prensa como “una ventana de oportunidad para que nos conozcan en el mundo entero, para que conozcan nuestra riqueza, cultura e identidad y también abrir las puertas de nuestras casas para que lleguen muchísimas de esas producciones de los países de la región andina”.

Esta fiesta del cine, tendrá además un jurado de notables para cada competencia, que elegirá las películas ganadoras, En ese sentido, Graciela Borges presidirá el jurado de Ficción y estará presente en Jujuy durante el Festival, tanto en San Salvador como en Tilcara, donde presentará la película “El cuento de las comadrejas” y dialogará con el público.

Por otro lado, se realizarán alrededor de veinte conversatorios y charlas magistrales dictadas por reconocidos profesionales del mundo del cine, habrá propuestas especiales que se verán desde las cuentas del Facebook y YouTube del Festival y actividades académicas vía zoom -con cupos limitados e inscripción a [email protected] como la disertación de Gastón Duprat, director de “Mi obra Maestra”.

Entre la múltiple oferta de esta edición, el lunes 4 de octubre a las 16, será el Encuentro con Directoras Andinas (por Facebook y Youtube) que participarán con sus cortometrajes en la sección Fiacine (Federación Iberoamericana de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Modalidad mixta

A tono con los tiempos que corren y con la impronta de la bimodalidad, el Festival tendrá diferentes soportes. Las películas se habilitarán desde a la medianoche durante 24 horas. Las Competencias Oficiales de Largometrajes estarán disponibles en dos oportunidades mientras que la de Cortometrajes se habilitará todos los días del 1 al 8 de octubre.

Por otra parte, las funciones presenciales se realizarán bajo los protocolos de bioseguridad y los asistentes podrán retirar las entradas en las sedes, el mismo día de la proyección. El ingreso será por orden de llegada.

Las sedes donde se realizarán las actividades presenciales serán cuatro en San Salvador de Jujuy (Punto de encuentro Casa Macedonio Graz, Annuar Shopping Cines, Cine Teatro Alfa y Cine Teatro Municipal Select); una en Palpalá (Cine Teatro Altos Hornos Zapla) y una en Tilcara (Espacio INCAA Tilcara CAPEC).

Al término de cada película en competencia, los espectadores podrán votar por sus preferidas (tanto de manera online como presencial). “La participación es importante, ya que el film más votado de cada competencia se llevará el Premio del Público”, subrayaron desde la organización.

Proyecciones al aire libre

En un formato innovador, uno de los ejes más destacables del evento se cristaliza en Alturas Móvil, un programa del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas que “representa la posibilidad de llevar al cine fuera de las salas tradicionales”, comentaron sus responsables. Así, durante la séptima edición se concretarán dos funciones de Autocine en la Ciudad Cultural, dos funciones en Yavi, con el telefilm jujeño “Buscando a Yavi”, de Patricio Artero, y dos en El Moreno, con el telefilm jujeño que fue rodado allí: “Siervo ajeno”, de Blas Moreau.

“El principal objetivo del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas es configurar un festival que incluya las mejores expresiones culturales y cinematográficas de esta parte del continente, convocando a los países hermanos que integran el bloque andino y a las provincias del Noroeste Argentino, con los que, por identidad étnica y proximidad geográfica, se comparten historia, costumbres y formas de ver e interpretar el mundo”, apuntaron desde la organización.

Sin dudas, será una festa del cine, apta para amantes de la pantalla grande y también para quienes miran películas desde el celular y diferentes dispositivos. La región andina se prepara para dejar su huella, con tramas de los hombres y las mujeres que la habitan.