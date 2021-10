Netflix

Seinfeld. 1° de octubre. Serie.

Desde hoy se puede maratonear las nueve temporadas del programa que cambió la comedia en televisión. El concurso de masturbación, el nazi de la sopa, las manías de Jerry, los portazos de Kramer, la desesperación de George, los bailes de Elaine y yada yada yada. La colección "Seinfeld” en la plataforma invita con programas como Comedians in Cars Getting Coffee y especiales de stand up. El centro orbital fueron, son y serán esos ciento ochenta episodios sobre nada.



Colonia Dignidad. 1 de octubre. Serie documental.

El registro indaga en la figura del predicador Paul Schäfer, quien comandara una siniestra congregación en Chile por décadas. La máscara religiosa escondía un campo de concentración y trabajos forzados. La investigación incluye la voz de sus víctimas y, a través de material exclusivo, expone los lazos que tuvo este pastor alemán con el nazismo y la dictadura de Augusto Pinochet.

Culpable. 1 de octubre. Largometraje.

Thriller íntimo y claustrofóbico que tiene como protagonista a un policía degradado al servicio de emergencias. Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) contesta una llamada que tiene mucho de tensión, revelaciones y ajustes de cuentas. Esta remake, dirigida por Antoine Fuqua (El justiciero; Día de entrenamiento), es muy fiel al original danés pero apela a otra coyuntura. La acción transcurre en una incendiaria ciudad de Los Angeles en medio de los debates sobre la brutalidad policial.

Las películas que nos formaron (tercera temporada). 12 de octubre. Serie documental.

La entrega retromaníaca sobre cine de VHS sigue con su exploración ochentosa. En esta tanda habrá mucho terror (Pesadilla en lo profundo de la noche; Aliens; Martes 13, Halloween), el humor de Eddie Murphy (Un príncipe en Nueva York) y el policial tecnotrónico de Paul Verhoeven (Robocop). Preparen los pochoclos.

Distancia de rescate. 13 de octubre. Largometraje.

La peruana Claudia Llosa (La teta asustada) apuesta al suspense, la fascinación y lo ambiental en esta transposición de la novela de Samanta Schweblin. Dos madres, el entorno rural y un clima funesto anuncian una catástrofe silenciosa. La hija de la recién llegada y el hijo de una lugareña suman espesura y misterio. La española María Valverde y Dolores Fonzi se destacan con su duelo de personajes.

Luis Miguel: la serie (tercera temporada). 28 de octubre. Serie.

Conclusión para el retrato ficcionalizado sobre la vida del cantante mexicano. Más amoríos, victorias y resbalones del rey sol. Por lo visto en avances, Óscar Jaenada volverá a encarnar a Luisito Rey. Hasta se rumorea de un spin off del gran villano de esta novela pop.

El ejército de los ladrones. 29 de octubre. Largometraje.

La precuela de El ejército de los muertos extiende la saga de zombies y golpes imposibles. Sigue el periplo de Ludiwg Dieter (Matthias Schweighofer) camino a convertirse en el cerrajero y criminal más reputado de un apocalipsis zombi. La acción transcurre en Europa, donde un grupo de ladrones buscará saquear tres impenetrables cajas fuertes (la Rheingold, la Walkurie y la Siegfried). En esta ocasión Zack Snyder le cedió su rol como director al actor alemán que protagoniza el film.

Colin en blanco y negro. 29 de octubre. Miniserie

En agosto de 2016, el nombre de Colin Kaepernick trascendió más allá de los portales deportivos. Para protestar contra la brutalidad policial, el jugador de la NFL se negaba a cantar el himno de los Estados Unidos y arrodillaba en medio del campo de juego. El hecho lo volvió objeto de insultos por parte de Donald Trump, fue expulsado de la liga, hasta convertirse en icono por su compromiso. La miniserie, que lleva el sello de Ava DuVernay (Selma; Así nos ven), apela a la biopic, cuenta con el propio deportista como narrador, y repasa la historia de segregación deportiva en el país de la bandera de las barras y las estrellas.

Paramount +

Venganza implacable. 1 de octubre. Largometraje.

Liam Neeson en otra de Liam Neeson. Aquí encarna a Tom Carter, un ladrón excelso dispuesto a entregarse al FBI a cambio de una reducción de condena, muchas trompadas y explosiones.

Madame X. 8 de octubre. Especial.

Hacia 2017, Madonna decidió mudarse a Portugal para acompañar a su hijo futbolista de las inferiores del Benfica. En Lisboa, la artista encontró el influjo para realizar su último álbum. Así es como dio con esta este nuevo alterego entre fados y trap: suerte de agente secreta que lucha por la libertad al ritmo del pop oscuro. La producción registra su concierto en la capital lusa.

Guilty Party. 14 de octubre. Serie.

Una desprestigiada periodista (Kate Beckinsale) encuentra material para relanzar su carrera. Contar la historia de una mujer que dice haber sido encarcelada injustamente por homicidio. La actriz de la saga Underworld se quita el traje de heroína sometiéndose a una ficción de humor muy negro con críticas a la cultura mediática actual.

The Bite. 30 de octubre. Serie.

Covid-19 y zombies. Una médica (Audra McDonald de The Good Fight) y una dominatrix (Taylor Schilling de Orange is the New Black), intentarán sobrellevar la pandemia juntas. El punto es que la nueva cepa virósica convierte a los enfermos en personajes de Walking Dead. Los responsables de la serie apuestan a la sátira, el gore y el formato de comunicaciones por Zoom.

HBO Max

Asesino del olvido. 7 de octubre. Miniserie.

El policial mexicano sigue picoso. La ficción tiene como protagonista Pascual León (Damián Alcázar), un policía retirado al que le diagnostican Alzheimer. Excusa para que ajuste cuentas con su pasado. Por otro lado, está Jimena Guerra (Paulina Gaitán), la agente asignada a resolver el raid de muertos que deja su ex colega. La remake de una producción turca le pone los condimentos del periodismo amarillista, machismo y corruptela.

Succession (tercera temporada). 17 de octubre. Serie

Entre los miembros del clan Logan ya no hay necesidad de maquillar el odio, las traiciones y golpes bajos. Hay varias peleas de fondo pero la más atractiva es la que se dirime entre el patriarca (Brian Cox) y su segundo hijo (Jeremy Strong). El arco suma a dos pesos pesados en el elenco: Adrien Brody y Alexander Skarsgard. El primero encarnará a Josh Aaronson, un inversor multimillonario interesado en la propiedad del multimedio Waystar. El otro le dará vida a Lukas Matsson, el CEO de una empresa de tecnología. El tanque de la creación de Jesse Armstrong se carga con Sun Tzu de alto octanaje.

Curb Your Enthusiasm (undécima temporada). 24 de octubre. Serie.

En 2000, a solo dos años de bajar la persiana de Seinfeld, Larry David estrenó esta comedia metaficcional. Dos décadas más tarde sigue destilando humor filoso encarnando a un guionista semiretirado con tiempo de sobra para dedicarse a su hobby: destripar la ridiculez de las convenciones sociales.

Love Life (segunda temporada). 28 de octubre. Serie.

La comedia romántica abandona a Darby (Anna Kendrick) y se centra en Marcus Watkins (William Jackson Harper). Diez episodios para experimentar las relaciones amorosas en las que se embarcó este sujeto. Corazones en llamas, lagrimas, sexo y risas hasta que el querubín deje de pifiarle con sus flechazos.

Amazon Prime Video

Pan y Circo (segunda temporada). 8 de octubre 6 de agosto. Serie.

Diego Luna retoma el envío en los que se come, se bebe y se charla de los problemas que aquejan al mundo. Pandemia, la gentrificación, crisis de la democracia serán algunos de los tópicos que se tratarán en estos cuatro especiales.

Sé lo que hicieron el verano pasado. 15 de octubre. Serie

Remake centennial del slasher acerca de un grupo de estudiantes secundarios que cometía un crimen tras su fiesta de graduación. Un año después del hecho comienzan a ser acosados. Sus ocho episodios combinan Pretty Little Lies y Gossip Girl, muchas tripas y un homicida dando vueltas.

Maradona: sueño bendito. 29 de octubre. Serie.

Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretan al 10 en distintas etapas de subida. La producción de BTF se había iniciado en 2019, luego circuló un mail con las exigencias del ex futbolista en relación al argumento, tuvo un parate por la pandemia durante el año pasado. Tras su deceso, se supo de la demanda interpuesta por Claudia Villafañe y Dalma Maradona en contra de la realización, hasta llegar al anuncio final de su estreno. La serie cuenta con un elenco tan numeroso como reconocible: Mercedes Morán y Rita Cortese (Doña Tota), Pepe Monje y Claudio Rissi (Don Diego), Laura Esquivel y Julieta Cardinali (Claudia Villafañe), Leonardo Sbaraglia (Guillermo Coppola), Peter Lanzani (Jorge Cyterszpiller), Marcelo Mazzarello (Carlos Bilardo), Darío Grandinetti (César Menotti), Nicolás Furtado (Daniel Passarella), entre otros. ¿La biopic no se mancha?

Apple TV +

The Problem With Jon Stewart. 14 de octubre. Serie

Uno de los popes del late nite retorna con su mix de humor ácido y análisis sobre los temitas más urgente de los Estados Unidos: pobreza, racismo, salud, medioambiente aparecen en su agenda.

The Velvet Undergorund. 15 de octubre. Documental.

Acariciar el terciopelo subterráneo. Con entrevistas en profundidad, imágenes inéditas, combinadas con películas experimentales de Andy Warhol, el trabajo indaga en la fuerza creativa de John Cale y Lou Reed. Su responsable es Todd Haynes, el mismo realizador de Velvet Goldmine y I’m Not There.

Invasion. 22 de octubre. Serie

Novelón sci-fi y coral que sigue las consecuencias de una invasión desde la perspectiva de distintas personas alrededor del globo. El más reconocido es Sam Neill, quien encarna a un Sheriff pueblerino. Fue creada por Simon Kinberg (productor de la franquicia X-Men) y Simon Weil (Hunters).

Disney+

LEGO Star Wars: Historias Aterradoras. 1 de octubre. Especial.

Muñequitos de plástico en una galaxia muy muy lejana. Vaneé, el leal asistente de Darth Vader, narrará cuentos espeluznantes protagonizadas por distintos personajes del universo creado por George Lucas.



Muppets: la mansión embrujada. Especial. 8 de octubre. Especial.

Gonzo y Pepe el Langatino aceptan el gran desafío de pasar una noche en el lugar del título. La dupla tiene enfrente al fantasma de Miss Piggy, inserts musicales y los chistes malos de Fozzie. Entre los invitados aparecen Will Arnett, Danny Trejo y Ed Asner. Horrror y mahna mahna.

Star+

American Horror Stories. 20 de octubre. Serie.

Ryan Murphy exprime su máquina de terror incestuoso, pop y violento. El creador de AHS concibió este spin off donde, a diferencia del original, cada capítulo una historia de miedito diferente. Algunos de los personajes de la serie principal, temáticas y lugares aparecerán aquí bajo un nuevo círculo de sangre.

Chucky. 27 de octubre. Serie.

El muñeco psicópata vuelve en formato seriado. La entrega fue desarrollada por Don Mancini (el creador de la franquicia) e incluye las actuaciones de algunos nombres y voces reconocibles como Jennifer Tilly, quien encarna de nuevo, a la novia del criminal pelirrojo.

Pride. 27 de octubre. Serie documental.

La entrega explora la lucha por los derechos civiles LGBTQ+ en Estados Unidos a través del retrato de siete directorxs distintxs. Desde la época de vigilancia a los gays por parte del FBI en los ’50 hasta las “guerras culturales” de final de siglo. El objetivo es hacer una historiografía audiovisual evolutiva del movimiento más allá del binarismo de género.

Starzplay

High Town (segunda temporada). 17 de octubre. Serie.

Las aguas de Cape Cod están picadas. Continuación para este drama policial sobre agentes y criminales en tensión permanente. La serie fue concebida por Rebecca Cutter (Gotham y The Mentalist).

MalaYerba. 31 de octubre. Serie.

Cannabis medicinal, entrepreuners y una investigación inoportuna. Esas son las teclas de esta producción española, rodada en Colombia, acerca de un grupo de emprendedores en poder de una semilla mágica.