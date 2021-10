En el segundo duelo de esta fecha 14 con el regreso del público a los estadios, Lanús se recuperó de dos derrotas seguidas, no desaprovechó la ocasión de subirse al podio de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y venció 2-1 este viernes a Central Córdoba en La Fortaleza.

En la primera etapa, Leonardo Sequeira abrió la cuenta para los santiagueños e igualó José López para el local; ya en el complemento, Ignacio Malcorra le dio el triunfo al conjunto conducido por Luis Zubeldía, que alcanzó así las 26 unidades y con un partido más quedó a un punto de River Plate y a tres del líder Talleres de Córdoba.

Por su parte, el Ferroviario quedó último junto a Arsenal (el anterior equipo de su entrenador Sergio Rondina), ambos con 11 unidades.



La última vez que Lanús había jugado con su gente en las tribunas fue el 1 de marzo de 2020, en el empate 1-1 con Estudiantes de La Plata por la fecha 22 de la entonces llamada Superliga.



Ante 23 mil hinchas (el 50% del aforo de su estadio, según el límite dispuesto), el primer tiempo tuvo un desarrollo intenso y emotivo. Y aunque comenzó mejor Lanús, fue Central Córdoba el que sacó ventaja: luego de una buena combinación con Argañaraz, Sequeira definió ante la salida de Morales y marcó la apertura.



No tardó mucho el local en igualar el resultado: apenas cuatro minutos, cuando López capitalizó un centro de Bernabei que se desvió al pegar en Salomón y batió a Rigamonti con un tremendo remate.



La buena tarea de sus volantes le permitió a Lanús hacerse dueño de la pelota y ser algo más profundo en su búsqueda, más allá de que en líneas generales el trámite era equilibrado. Antes del descanso, el local tuvo algunas aproximaciones hasta el arco rival, pero Rigamonti respondió bien ante cada llegada.



El complemento se inició con la misma característica de ida y vuelta, con emociones cerca de las dos áreas; pero con el paso de los minutos fue otra vez Lanús el que se acomodó mejor.



El nivel de Central Córdoba de a poco fue decayendo, ya no contragolpeaba y dependía entonces de la buena tarea de Rigamonti para quedarse al menos con el punto del empate. Hasta que el arquero falló.



Después de revolcarse hacia uno y otro lado para sacar varios disparos de los locales, a Rigamonti se le escapó un tiro de Malcorra desde el borde del área y la pelota terminó en el fondo de la red que significó el 2-1 para Lanús.



Los últimos minutos recobraron la paridad en el juego y el dramatismo frente a los arcos, pero el resultado no se movió. De esta manera y tras el pitazo final, el Granate festejó con sus hinchas y sueña en grande.

En contrapartida, el equipo santiagueño suma tres derrotas consecutivas (venía de perder ante Colón de Santa Fe y River Plate) y con la de este viernes acumula 11 fechas sin ganar de visitante.



En la próxima fecha, Lanús visitará a Boca Juniors en la Bombonera, mientras que Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Huracán.