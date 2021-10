El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó: "Vamos a dar vuelta las elecciones". En diálogo con AM 750, también dijo que el Gobierno "está haciendo el esfuerzo necesario para que la crisis no continúe afectando a la gente".



“La oposición habla de ‘modernización’ pero lo que quieren es modernizar la esclavitud con trabajadores sin derechos. No lo van a lograr”, cuestionó el dirigente, y añadió: “Estamos trabajando mucho con los trabajadores para dar vuelta el resultado de las PASO”.



“Hablan de fraude porque saben que vamos a dar vuelta las elecciones. Estoy convencido de esto”, sostuvo. Y señaló que la crisis dentro del Gobierno "fue exagerada por los medios". “En Estados Unidos se prendió fuego el Capitolio y ¿qué pasó? Nada. Acá piensan que por una carta de la vicepresidenta se cae el mundo”, comparó.

Respaldó al Gobierno, que según él "está haciendo el esfuerzo necesario para que la crisis no continúe afectando a la gente" y está demostrando que "acá no manda el Fondo Monetario Internacional".



