El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, confirmó a Rosario/12 que antes de fin de año "esperamos realizar ese primer viaje experimental que nos prometieron los ingenieros de Trenes Argentinos entre Cañada de Gómez y Rosario". El funcionario se refirió al tren metropolitano que más cerca está de hacerse realidad en base a una inversión superior a los 900 millones de pesos. Giuliano confirmó este compromiso en la misma semana en la que el gobierno provincial de Omar Perotti consiguió lo que nadie había logrado hasta el momento: Un financiamiento de seis mil millones de pesos para construir la primera circunvalación ferroviaria para cargas en la ciudad de Santa Fe. Esta obra en la ciudad capital "también va a ser muy importante para el sur de la provincia, porque es en Rosario y el gran Rosario donde se ubican los principales puertos públicos y privados por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas", dijo el funcionario. Respecto del tren de pasajeros de cercanía, Giuliano adelantó que el gran Rosario "está para mucho más porque es muy importante la vinculación que hay en la región y necesitamos empezar a descomprimir los problemas que ya tenemos en las rutas y autopistas de la zona".

Giuliano recordó que la estructura ferroviaria "representa sólo un 5% del total de las cargas, otro mínimo porcentaje es para el sector fluvial y marítimo y la mayor parte es el transporte automotor, los camiones. Por lo tanto, invertir en el transporte de cargas ferroviarias es importante porque beneficia a muchos sectores".

Y aseguró que en Santa Fe "se da uno de los escenarios ferroviarios más importantes de todo el país, principalmente por la presencia de la multimodalidad porque tenemos los puertos, los aeropuertos, tenemos el camión con un protagonismo muy fuerte", explicó y agregó que "obviamente, desde el Estado nacional se hacen inversiones para aumentar la participación ferroviaria porque es un transporte ecológico, porque baja el flete, baja el costo del productor".



Lo que se anunció como inversión para circunvalar Santa Fe "parecería que solamente resuelve un problema de la ciudad de Santa Fe, pero no es así", aseguró Giuliano. "Si bien es cierto que descomprime el tránsito vehicular en la ciudad capital que está atravesada por un ferrocarril de cargas que sólo puede manejar hoy dos trenes por día, esta obra va lograr que corran diez trenes por día justamente, a los puertos de

Rosario y el gran Rosario".



Con la obra anunciada para Santa Fe, "se superan una gran cantidad de pasos a nivel que están en la ciudad y que ralentizan muchísimo el sistema", reiteró Giuliano y aseguró que con las obras terminadas "serán como ocho horas menos y será la primera circunvalación ferroviaria de la Argentina. Esta es una herramienta, una de las tantas que se necesitan para descomprimir uno de los embudos más grandes que tiene el país que es la región del gran Rosario por la presencia de una cantidad de puertos privados y públicos que concentran el 80% de las exportaciones de Argentina", dijo.



Sobre los trenes metropolitanos de pasajeros, el secretario de Transporte de la Nación dijo que "le hemos puesto mucho acento porque fue una decisión del presidente Alberto Fernández, la de definir que no solamente los trenes metropolitanos tienen que estar en el AMBA, sino que se deben extender en las grandes metrópolis de Argentina". Y agregó que "reconocer que el Gran Rosario es una metrópolis, por eso el proyecto Cañada de Gómez-Rosario, también implica reconocer a otros lugares del país donde se están proyectando estos mismos trenes. Como es el caso de Salta y por eso se inauguró Salta-Campo Quijano, Alta Córdoba y La Calera también y se avanza desde Valle Hermoso hasta La Falda, Neuquén-Plotier es otro ejemplo. La idea de Trenes Argentinos es generar un sistema metropolitano en las regiones que así lo ameritan

para pasajeros".



Para Giuliano la densidad poblacional del Gran Rosario "no sólo da para restablecer el ramal a Cañada de Gómez sino que da para mucho más. Porque hay un nivel de vinculación permanente, uno puede estudiar en un lugar e irse a dormir a su casa, con un servicio de trenes se puede trabajar en un lugar y volver a su casa, ir a hacer compras, ir al médico que es lo que hacen habitualmente los habitantes de la gran región. Y un tren descomprime los accesos a la ciudad porque ya tenemos la ruta 9

complicada, y la autopista también".



"Si logramos antes de fin de año tener nuestro primer viaje experimental vamos a poder hacer realidad este proyecto que es un sueño", dijo Giuliano y recordó que ese es el compromiso de los ingenieros de Trenes Argentinos "y estamos acompañando ese proceso con una licitación de más de 900 millones de pesos que es la va a concluir con las obras de reparación, sustitución de durmientes y de rieles en una vía que hoy se usa pero que para un tren metropolitano necesitamos mayor velocidad".