El representante del grupo de Curas en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, se refirió a la masiva movilización en apoyo a Cristina Kirchner en medio de la avanzada judicial en su contra y aseguró que se debe anteponer el amor al odio.



Para llegar a esta reflexión, comenzó analizando la avanzada del lawfare contra la exvicepresidenta: “¿A vos te gustaría que, si tenés un pleito con el vecino, el juez sea el mejor amigo del vecino? Con eso solo no se puede empezar a pensar nada”.

“Todo lo demás está claro, molesta a los poderes más importantes. Convengamos que el presidente es una marioneta de esos poderes. Es muy triste, pero son las consecuencias normales del odio”, afirmó el padre De la Serna.

El sacerdote explicó que cuando hay odio, “lo que se busca es la destrucción”. “Una de las capacidades del odio es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tuvimos el atentado terrorista más grande en el 55 (con el bombardeo a la Plaza de Mayo) y no sale en ningún lado, nadie habla del tema. Es el odio. Son así, son eso”.

Sin embargo, destacó que la respuesta debe ser el amor, un principio que considera fundamental y que define como “evangelio puro”: “Como el amor vence al odio, hay que tener en cuenta que tal vez no amamos lo suficiente”.

“No amamos a los jubilados, a los chicos con discapacidad, a la educación pública. A lo mejor nos faltó militancia, porque el amor es militancia”, dijo, en un contexto en el que no hay semana en la que un colectivo salga a expresarse en contra del ajuste del Gobierno de Milei.

Para el padre De la Serna, la movilización en apoyo a Cristina Kirchner es una expresión clara de que “el amor vence al odio” y una invitación a fortalecer ese amor social que permita resistir y transformar la realidad. “Creo que esta movilización es precisamente para mostrar que el amor vence al odio”, concluyó.