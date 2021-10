Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita y el funcionario nacional, fue el primer dirigente social que salió a respaldar al presidente Alberto Fernández apenas comenzó la crisis política Cristina Fernández, días después de las PASO, y propuso una movilización que desde la Casa Rosada desactivaron.

"Estaba en juego la unidad del Frente (de Todos). Veíamos en peligro la unidad y la unidad es un valor muy importante, porque es lo que produce un cauce institucional a la pelea social hoy", aseguró el dirigente. "Con Alberto tenemos una relación muy buena y lo vamos a defender. Yo tenía una consigna que muchos compañeros la criticaron, pero que era sumarle poder", explicó.









El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, sostuvo en una entrevista en Identidades por en canal IP: "Veníamos diciendo que estábamos en riesgo, en una situación muy difícil, al borde de un abismo social. Las organizaciones veíamos la situación que se vivía y la gente pegó un sacudón bien hecho, democráticamente. Y tenemos que leer ese sacudón".

Y agregó: "Una de las cosas que más estamos atentos en las organizaciones es que no se produzca otro 20 de diciembre", en referencia a la fecha en la que en 2001, se produjo un estallido social que terminó con la presidencia de Fernando de la Rúa. "Honestamente, los humildes están cansados", sostuvo. "Estamos muy cerca de cumplir los 20 años del 20 diciembre (de 2001) donde los problemas que planteó ese sacudón todavía están vigentes, no están resueltos".

Necesidad de trabajo

Según el dirigente, la urgencia social es la generación de trabajo. "Necesitamos que los compañeros puedan tener trabajo y puedan tener dignidad y derechos. Para eso hay que crecer desde abajo. Es otro tipo de crecimiento, totalmente diferente. Es un crecimiento que tiene que ver con otras necesidades, con otros objetivos, con otros problemas".

En este sentido sostuvo: "El compañero está trabajando la idea de que vamos a transformar los planes en trabajo, no en empleo, en todo caso. El compañero está trabajando, pero no vive con eso, sale a hacer changas todos los días, sale a rebuscárselas. Esto tiene que ser transitorio", afirmó Pérsico, con respecto a los planes sociales.

"El consumo no resuelve el problema", aseguró respecto de inyectar plata en el bolsillo de la gente. "El consumo se concentra en la economía. El objetivo tiene que ser democratizar y nacionalizar la economía", propuso. "No logramos encontrar el destino como país. Entonces, eso hace que los que más sufren son los últimos, la fila y que cada vez son más. El Gobierno está llegando, pero no se va a resolver el problema".

"Nosotros somos una voz que escribimos un renglón de ese proyecto, que la economía popular, que son estas ideas, crecer desde abajo. La reforma agraria, la reforma urbana. Empecemos por corregir las enfermedades del capitalismo", definió el dirigente social.

En cuanto al crecimiento de los actores de derecha, Pérsico aventuró: "La derecha siempre se esconde en una piel de cordero. (Javier) Milei puede engatusar a algunos con el descontento. Pero la derecha siempre gana con el engaño. Lo dijo (Carlos) Menem: 'Si decía que lo que iba a hacer nadie me iba a votar".