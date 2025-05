A poco más de dos años de su debut, Nasty Neighbours se convirtió en la nueva sensación del punk porteño. No sólo eso: se trata de la banda de esa escena que más rápido pegó el estirón, al punto de que se prepara para su segunda gira europea. Antes de cruzar el Atlántico, el grupo liderado por la cantante y compositora Karina Kaos y el guitarrista y productor eMon presentará este jueves 29 en Lucille (Gorriti 5520), a las 20, su segundo álbum de estudio: Horrorísimo!!, lanzado el pasado 16 de mayo. “Si bien está todo hecho, la reinterpretación termina siendo lo nuevo”, dice eMon. Y Karina añade: “Esto también tuvo que ver con la combinación de factores. De todas formas, éste es un proyecto que tiene mucha fuerza”.

La historia de la banda no es muy distinta a la de otros grupos que surgieron de manera aleatoria y que terminaron haciendo la diferencia. Durante una noche, sin ninguna otra intención más que divertirse, eMon, mientras rasgueaba algunos acordes, le pidió a Karina que “gritara algo”, lo que devino en un track del primer disco, Nastysimo! (2024), al que se sumaron en la misma sesión dos bocetos más de canciones de ese repertorio inicial. “Nunca tuvimos pensado hacer una banda ni terminar tocando”, se sincera Karina. “Pasó la pandemia, tuve una enfermedad por la que me dijeron que no llegaba a diciembre, nació Nasty y en marzo de 2023 tuvimos nuestro primer recital en Niceto Bar. Para mí, este proyecto es lo mismo que sentirme viva”.

Si bien el punk rock es el cimiento de la identidad musical de la banda, eMon elucida que la estética sonora del primer álbum ahonda en estilos como el electroclash, la new wave y el post punk. La de Horrorísimo!!, en tanto, se acerca al surf, al garage rock y a los condimentos de la música del cine de terror Clase B de los años '60: progresiones frigias, cromáticas y descendentes, acompañadas por órganos y theremin. En ese sentido, los Nasty son afines al psychobilly de B’52s, al punk sarcástico de The Damned e incluso a ese pub rock de los fabulosos Amyl y los Sniffers. “Al primer disco lo llamamos ‘indie punk’ y el nuevo es diferente. Pero sigue en esa misma onda del ‘ísimo’”, rotula Karina.

Otro rasgo que distingue al binomio es su biculturalidad, lo que se refleja en su repertorio: interpretado en español, inglés y alemán. Y es que Karina es originaria de Alemania, aunque se encuentra establecida en Buenos Aires desde hace ya varios años, mientras que eMon es argentino. “No es algo que nos hayamos propuesto”, reconoce la frontwoman. “Tiene que ver más bien con que en mi vida cotidiana los idiomas están muy presentes, los hablo, tenemos amigos e influencias, y la música que nos marcó a ambos está en inglés”, justifica Karina. “El tema ‘Zombie Alarm’ nació en alemán y me gusta que haya quedado así. Como somos una banda de la Argentina, obviamente debíamos tener algunos tracks en español”.

Al momento de comparar las posibilidades de desarrollo para un artista novel en la Argentina y en Alemania, el tándem asegura que “no es fácil empezar en ningún lado”. En el país natal de Karina la banda está firmada por el sello Rookie Records. “El primer paso es más difícil allá. Sin embargo, lo bueno de girar en Alemania, que no pasa acá, es que allá nos movemos en un under que no es tan desconocido sino más bien mediano. Eso es diferente en la Argentina, donde o tocás en el under o lo hacés en recitales muy grandes. De todas formas, no sabíamos sí íbamos a funcionar en Alemania y cuando tocamos por primera vez allá, en Düsseldorf, fue realmente genial. Enseguida la gente se copó”.