Jeremy Renner afirma sentirse "más fuerte que nunca" y estar listo para volver a interpretar su papel de Hawkeye. El actor de 54 años lleva interpretando al personaje de Clint "Hawkeye" Barton de Los Vengadores desde 2011, cuando apareció por primera vez en la película Thor. Desde entonces, ha aparecido en varias películas y series de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel, incluida la primera temporada de la serie de Disney de 2021 centrada en él.

"Siempre estoy feliz de estar en ese mundo, amigo. Me encantan todos esos chicos, me encanta el personaje", dijo el actor a la revista Empire. "Estoy seguro de que terminaremos haciendo la segunda temporada y otras cosas", añadió, refiriéndose a la serie Hawkeye. "Y estoy feliz de hacerlo. Mi cuerpo se está preparando para algo así. No sé si alguien quiere verme en disfraz de superhéroe, pero mi cuerpo se verá bien".

Renner sufrió un accidente casi mortal mientras ayudaba a quitar la nieve de las entradas de sus vecinos en 2023. Quedó aplastado por su quitanieves de siete toneladas y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital, donde fue tratado por lesiones graves, entre ellas un pulmón colapsado y más de 30 huesos rotos.

El protagonista de películas exitosas por fuera de Marvel como Vivir al límite y Misión: Imposible dijo que se había recuperado hasta el punto de que ahora es físicamente capaz de realizar las exigentes acrobacias que requiere su personaje. "Soy más del 150 por ciento de lo que era antes del incidente. El hecho de que la salud y el bienestar sean una parte tan importante de mi vida es lo que me ha ayudado a recuperarme", afirmó. "E incluso a medida que envejezco, me siento más fuerte que nunca. Tengo algunos problemas, como problemas en los tendones y ciertas limitaciones de flexibilidad y movilidad, pero he dedicado mucho tiempo a mejorar y fortalecerme, y no lo habría hecho si no hubiera quedado aplastado".

A comienzos de este año, Renner reveló que había rechazado realizar una nueva temporada de Hawkeye cuando se le ofreció la mitad de su salario original. "Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Yo pensé: 'Bueno, me va a costar el doble de trabajo por la mitad de dinero y ocho meses de mi tiempo, básicamente, para hacerlo por la mitad'", dijo en el podcast High Performance. "Y pensé: '¿Perdón? ¿Por qué? ¿Creen que soy solo la mitad de Jeremy porque me atropellaron? ¿Quizás por eso quieren pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada?'"

El actor agregó que seguía encantándole el personaje y que estaba dispuesto a volver a interpretarlo, pero que sentía que tenía que defenderse. "No pedí más dinero, que conste. ¡Solo que me pagaran lo que gané en la primera temporada!".