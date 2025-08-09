



Un punto de local no tiene ningún valor para Newell’s. Pero lo que hizo el equipo anoche ante Central Córdoba no le permitió soñar con mucho más. Incluso no pudo aprovechar una ventaja que obtuvo a cinco minutos del final con un gol de Maroni, en su gran jugada de Sotelo. Es que la visita lo empató en la jugada siguiente, en un tiro de esquina, y la lepra dejó la cancha otra vez con imagen desdibujada, siendo superado por el rival, aunque jugó con diez en gran parte del encuentro por roja a Reggiardo en el primer tiempo.

Si no es un golpe de inspiración de Banega, Newell’s no tiene argumentos para ser agresivo. Ni siquiera cuando juega de local el equipo de Cristian Fabbiani se impone a los rivales. Anoche el entrenador leproso ensayó son Sotelo y Reggiardo en el mediocampo, preocupado por lo que podía hacer Central Córdoba en ofensiva. En consecuencia, la lepra no tuvo peso ofensivo, y más allá de que el partido fue mal jugado, la visita con la pelota siempre tuvo mejor sintonía, aunque recurrió compulsivamente a los centros. Y allí Espínola estuvo firme.

El que terminó de arruinar el partido fue Merlos, con sus decisiones. El árbitro fue benévolo con Banega, en una fuerte infracción, e injusto con Reggiardo, a quien echó por una infracción a Bessozi. Una decisión exagerada pero lo más grave es que el árbitro ratificó la decisión después de ver las imágenes en el VAR.

En el segundo tiempo Espínola tuvo buenas atajadas y Newell’s creció porque Banega hizo cosas distintas al resto en cada pelota que tocó. En la puja colectiva Central Córdoba siempre fue más que Newell’s. Pero al menos en el complemento la lepra pateó al arco. Lo intentó Herrera con zurdazo alto y Maroni exigió a Aguerre. El partido había ganado en intensidad y los goles llegaron en el final. Sotelo lanzó en gran centro a las espaldas de los centrales y apareció por detrás Maroni para marcar la diferencia. El Coloso estalló, pero duró segundos aquella ilusión del triunfo. Porque en la jugada siguiente Verón bajó de cabeza un tiro de esquina, Asbacia tocó un taco y Verón lo empató con toque cruzado en el área chica.

Newell’s no hizo nada bien para ganar. Su juego no tiene orientación en ataque y así González jugó otro partido sin tener una sola ocasión de gol. El empate no le aportó nada positivo al equipo de Fabbiani y lo mantiene en su permanente instrascendencia.

1 Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Martino; Regiardo, Sotelo, Banega, Herrera; Maroni; González. DT: Cristian Fabbiani.

1 Central Córdoba (SdE): Aguerre; Moyano, Galván, Abascia, Cufré; Godoy, Juárez, Florentín; Bessozi, Perello; Heredia. DT: Omar De Felippe.

Goles: ST: 39m Maroni (N) y 44m Verón (CC).

Cambios: ST: Desde el inicio Verón por Perelló (CC) y 10m Pera por Florentín (CC), 19m Barrera y Alfonso por Bessozi y Godoy (CC), 20m Orozco por Herrera (N), 28m Zalazar por Cufré (CC), 45m Mosquera por Maroni (N).

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Coloso del Parque

Expulsado: PT: 37m Regiardo (N)