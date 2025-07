Una cumbre de los altos rangos de Fuerza Patria en la Primera sección electoral empezó a ordenar la campaña del peronismo bonaerense. El gobernador Axel Kicillof y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, se sentaron con los intendentes y el candidato seccional del espacio, el ministro Gabriel Katopodis. Todos coincidieron en que hay que poner quinta a fondo a la campaña.

El encuentro, que fue organizado por Katopodis el jueves pasado, se llevó adelante en el municipio de San Fernando, distrito a cargo del intendente massista Juan Andreotti, quien recibió no solo a los popes y al candidato por la Primera sección, sino también a los otros 17 intendentes peronistas de la región norte del conurbano.

Se trata de la sección con mayor cantidad de electores de la provincia, un total de 5.129.074; y la batalla en los comicios no será sencilla para el peronismo, que tiene como competencia fuerte a La Libertad Avanza, que lleva a la cabeza al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con apoyo de los municipios PRO de Campana, San Isidro y Vicente López, y al intendente de Tigre, Julio Zamora, el candidato del espacio de centro Somos Buenos Aires.

Según confiaron a Buenos Aires/12 diversas fuentes que participaron del mitín que duró poco más de dos horas, la cita “salió muy bien” y hubo coincidencia en que se trata de la contienda “más difícil”, dado que el peronismo se ubica hoy unos 8 puntos atrás de la opción libertaria, según los sondeos que manejan en los laboratorios de Fuerza Patria. Con todo, la coincidencia fue en establecer un compromiso en militar la campaña en unidad.

Uno de los intendentes presentes destacó ante Buenos Aires/12, que quedó establecida la idea de “hacer una campaña poniendo el cuerpo, la cara y caminando”, pero “sin grandes actos o movidas”, sino que apunte en concreto a “explicar y mostrar dónde termina el país de Milei”. Será puerta a puerta, confiaron las fuentes.

Tal como pudo reconstruir este medio, en una reunión posterior de menos participantes se presentó un informe de 6 mil casos sobre la situación de la sección. Un dato saliente es el perfil de Somos Buenos Aires, dado que 3 de cada 4 votos de ese espacio se les restarían a la nómina violeta. La opción de centro mide 4.2 por ciento, pero el 75 por ciento de esos votantes tiene como segunda opción a LLA.

Tanto Sergio Massa -que fue convocado por su conocimiento de la zona- como el gobernador -que llegó cerca de las 20 horas tras confirmar un rato antes su presencia- subrayaron a los presentes que “tienen un muy buen candidato”, por lo que pidieron “que lo aprovechen y caminen con él”. Katopodis es candidato a primer senador.

A lo largo del encuentro, los 18 jefes comunales pudieron exponer su mirada en relación a la expectativa local de los comicios del 7 de septiembre, al tiempo que se llevó a cabo una valoración seccional y distrital, además de la planificación para los próximos 30 días.

El cónclave llegó un día después de que se desatara la interna entre el dirigente social Juan Grabois y el exministro de Economía, Sergio Massa, que derivó en cruces mediáticos. En ese contexto, Katopodis salió a poner paños fríos y convocó a evitar las disputas internas. "Yo estuve ahí todos los días, vi el esfuerzo y la responsabilidad de Axel, Sergio, Máximo y Cristina para lograr una lista de unidad. No había margen para otra cosa, ahora hay que ponerle un freno a Milei porque si no todo lo demás no va a tener sentido", dijo.

"Con la misma responsabilidad, madurez y generosidad todos vamos a trabajar para que en octubre también haya una sola boleta de Fuerza Patria", sumó, para luego exigir “un peronismo que se ponga mucho más al ras, en el cuerpo a cuerpo, que vuelva a recuperar el contacto y a explicar con palabras sencillas que hay un Gobierno de la Provincia e intendentes que todos los días invierten y toman medidas a favor de la gente”.

Además del mandatario provincial, el exministro de Economía y el candidato, participaron los intendentes de Navarro, Facundo Diz; de Suipacha, Juan Mancini; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Luján, Leo Boto; de General Rodríguez, Mauro García; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de General Las Heras, Javier Osuna; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Morón, Lucas Ghi; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Moreno, Mariel Fernández y de Hurlingham, Damián Selci.

Asimismo dieron el presente los jefes comunales de San Martín, Fernando Moreira; de José C. Paz, Mario Ishii; de Malvinas Argentinas, Leo Nardini; de Pilar, Federico Achával; de San Fernando, Juan Andreotti y de Escobar, Ariel Sujarchuck, además del exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. También hubo participación de otros integrantes de la lista, como la dirigente del FR Malena Galmarini y de candidatos a concejales de los diversos distritos.

El cierre de la semana volverá a encontrar al gobernador con intendentes del massismo, en este caso los de la Cuarta sección, dado que visitará General Pinto y Chacabuco, con actos en los que estarán presentes referentes de todas los espacios que integran Fuerza Patria.

Alrededor de las 11 horas en General Pinto, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera y el intendente interino, Fernando Rodriguez, van a inaugurar un Centro de Diálisis y Oncología; al tiempo que en Chacabuco, junto al intendente Darío Golia, van a inaugurar una Escuela de Arte y se entregarán escrituras, patrulleros y ambulancias.