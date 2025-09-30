Luego de vetarles dos veces una ley de suba en los haberes, de anularles la moratoria previsional, de congelarles pensiones y de reprimirlos cada miércoles en las protestas frente al Congreso, el Gobierno decidió meter en la campaña electoral a los jubilados y lanzó en favor de ellos una serie de beneficios de compra tan insólitos como pasajeros.

La medida lanzada a solo semanas de las elecciones legislativas que prometen marcar un antes y después en la administración de La Libertad Avanza (LLA) intenta congraciarse con uno de los sectores más golpeados a través descuentos exclusivos en comercios a los que habitualmente no pueden acceder por percibir haberes que están por debajo de la línea de pobreza.

Se trata de un modelo de reintegros similar a los que otorga el programa Cuenta DNI, lanzado hace años por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero solo en supermercados, siendo que la práctica de compra habitual de los adultos mayores suelen ser en comercios de cercanía.

En rigor, el beneficio es más bien para los bancos que aplicarán descuentos y reintegros por compras con tarjetas, y mayoritariamente en productos que no son de primera necesidad. De hecho, cada ítem remarca que hay descuentos “excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas”.

Incluye un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza "no acumulable con otras promociones", es decir no acumulables a descuentos que ya ofrezca ese comercio en algunos productos.

El programa lanzado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece descuentos exclusivos en unos 7 mil comercios adheridos, que incluye a los principales supermercados del país.

Con respecto a los descuentos en farmacias, se informó que incluyen medicamentos y remedios y se suman al beneficio de PAMI. Pero no se dieron precisiones ni detalles al respecto.

Los titulares de jubilaciones y pensiones accederán a estos beneficios utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación, algo poco habitual en ese sector.

Los descuentos en supermercados

Los supermercados que darán descuentos y las condiciones son las siguientes:

Disco : 10 por ciento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) + 20 por ciento en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

: 10 por ciento en todos los rubros + 20 por ciento en perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial. Jumbo : 10 por ciento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) + 20 por ciento perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

: 10 por ciento en todos los rubros + 20 por ciento perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial. Vea : 10 por ciento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) + 20 por ciento perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

: 10 por ciento en todos los rubros + 20 por ciento perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Sólo presencial. Coto : 10 por ciento sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) . No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

: 10 por ciento sin tope en todos los rubros . No acumulable con otras promociones. Sólo presencial. La Anónima : 10 por ciento sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) ). No acumulable con otras promociones. Sólo presencial.

: 10 por ciento sin tope en todos los rubros ). No acumulable con otras promociones. Sólo presencial. Josimar : 15 por ciento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) sin tope. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online.

: 15 por ciento en todos los rubros sin tope. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online. Carrefour : 10 por ciento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) . Tope 35 mil pesos. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online.

: 10 por ciento en todos los rubros . Tope 35 mil pesos. No acumulable con otras promociones. Aplica presencial y online. Día: 10 por ciento en todos los rubros. Tope 2 mil pesos por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones. Sólo presencial. Claro está, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Reintegro a jubilados con BNA de Banco Nación

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en ese banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, con un tope de 20 mil pesos mensuales (o sea, casi nada) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).