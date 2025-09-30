Mientras el bolsillo de los argentinos y las argentinas se encuentra cada vez más ajustado por la falta de incrementos en los salarios, a partir de este miércoles, con el comienzo de octubre, habrá importantes aumentos de precios en diferentes rubros: en el transporte público urbano, en las cuotas de los colegios privados, en los alquileres, en las prepagas, y otros servicios.

En un contexto de economía recesiva y de toma de deuda internacional indiscriminada por parte del Gobierno, restará analizar de qué manera impactará la suba de estos servicios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de octubre, con una suba promedio que está en línea con el IPC de agosto, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, en sintonía con la inflación del octavo mes del año, que fue del 1,9%, las prepagas más conocidas del país determinaron los nuevos valores de sus planes.

Estos valores ya quedaron cargados en la página oficial de la la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de las cuales las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.

En rigor, estos son los aumentos de las principales prepagas:

Swiss Medical : 1,9%.

: 1,9%. Osde : 1,85%.

: 1,85%. Medifé : 1,9%.

: 1,9%. Sancor Salud : 1,7%.

: 1,7%. Medicina Esencial : 1,9%.

: 1,9%. Luis Pasteur : 1,9%.

: 1,9%. Hospital Británico : 1,9%.

: 1,9%. Hospital Alemán : 1,9%.

: 1,9%. Hominis : 1,9%.

: 1,9%. Federada : 1,9%.

: 1,9%. Accord: 1,9%.

Sin embargo, algunas empresas de medicina prepaga decidieron aumentar los valores de sus cuotas por encima de la inflación, superando en algunos casos el 2%. Entre ellas se destacan como principales Medicus (1,92%), Prevención Salud (1,95%), CEMIC (2%), Hospital Italiano (2,2%), OMINT (2,3%), Ensalud (2,35%) y Galeno (2,4%).

Colectivos en el AMBA

También habrá aumentos en octubre en el boleto de colectivos del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires se informó, a través de la Resolución N° 81/25, sobre una actualización tarifaria desde el miércoles 1 de octubre "para los servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que se desarrollan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".

El Ministerio aclaró en un comunicado que los incrementos están alineados con los valores del IPC a nivel general del Gran Buenos Aires, relevado por el Indec durante agosto, según "el mecanismo previsto en los artículos 4° y 5° de la Resolución N° 81/25".

Según el cuadro que presentó el Gobierno provincial, el boleto mínimo de las líneas de colectivo que circulan en el conurbano bonaerense pasará de $529,45 a $550,30 (con Tarjeta SUBE registrada; sin registrar, $874,97). Quienes perciben un subsidio pasarán de $238 a $247,63.

En CABA, por otro lado, se percibirán los aumentos del 3,9% en las tarifas de los colectivos, subtes y los peajes.

Al respecto de los bondis, el Gobierno porteño recordó que tiene la "potestad" de 30 líneas de colectivo: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En este aspecto, sobre estas líneas, la tarifa plena del boleto pasará de $526,15 a $546,54. "Desde octubre, los buses eléctricos que circulan por el Casco Histórico y conectan Retiro con Parque Lezama tendrán una tarifa de $546,54".

Subtes

En cuanto a los subtes, el boleto pasará de $1.071 a $1.112. El boleto del premetro costará $389,20. "En el caso del Subte se mantendrá el beneficio para pasajeros frecuentes (con descuentos del 20, 30 y 40% una vez superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente) y los descuentos de la Red SUBE. También continuarán los beneficios como pases y tarifas especiales, que ahora están integrados en la tarjeta SUBE (Pase Jubilados y Pensionados, Pase para Personas con Discapacidad, Pase para Personas Trasplantadas, Boleto Estudiantil, Tarifa Social, Tarifa Estudiantil y Tarifa Maestro)", sostuvieron.

Peajes

Mientras tanto, al respecto de los peajes, el GCBA informó que los autos en hora pico pasarán a abonar de $4.354,78 a $4.524,62 en Au. Perito Moreno y 25 de Mayo, y de $1.810,45 a $1881,05 en Au. Illia.

Colegios privados

Asimismo, CABA autorizó nuevos cuadros tarifarios para los colegios privados que reciben aportes estatales. El aumento será de un 2,1% en octubre.

En el nivel “inicial y primario” de las instituciones porteñas educativas privadas, las cuotas que van desde $34.649 hasta $174.160, contarán con nuevos aranceles estatales que podrían ir del 40% al 100%.

Las escuelas medias “comunes” (secundario), tendrán aranceles que rondarán entre los $41.532 y los $223.345. Mientras que las instituciones secundarias técnicas, tendrán unos nuevos valores en octubre que van de $47.836 y $259.072.

Alquileres

Aunque ya no rige la Ley de Alquileres, quienes efectuaron sus contratos cuando todavía estaba vigente percibirán un aumento en octubre del 46,1%.

Cabe señalar que, de esa manera, se mantiene la desaceleración que se viene manifestando en los últimos meses, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). En septiembre, por ejemplo, el ajuste fue de 50,3%, mientras que en agosto fue del 55,67%.

Cable y telefonía

Las compañías de telecomunicación también anticiparon incrementos para octubre. Dependiendo del servicio y la operadora, las subas puede llegar hasta el 3%.

Combustibles

Por la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, se esperan incrementos también en los precios del litro de la nafta y el gasoil en los surtidores. Sin embargo, cabe recordar que el Gobierno Nacional eliminó en junio (Boletín Oficial, Resolución 717/2025) la obligatoriedad de reportar los cambios de precios en las Estaciones de Servicio, por lo que los usuarios no sabrán por lo pronto de qué manera impactará el impuesto a los combustibles en en los precios de los surtidores.