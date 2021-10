La región más desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a más líderes y exlíderes salpicados por la explosiva investigación sobre paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Tres presidentes activos, 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios de América latina se valieron, según el extenso informe, de un entramado de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.

En el caso de Sebastián Piñera, los bautizados Pandora Papers señalan la compraventa de Minera Dominga a través de una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas. En cuanto a su par Guillermo Lasso, los documentos filtrados resaltan que llegó a tener 14 sociedades offshore principalmente en Panamá, mientras que el dominicano Luis Abinader tiene vínculos y está registrado como beneficiario de dos sociedades en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A.. A los tres mandatarios los une un hilo conductor: fueron, cada uno en lo suyo, prósperos empresarios que amasaron fortunas familiares. En la investigación que continúa a los Panamá Papers también figuran funcionarios como el influyente ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y expresidentes como el peruano Pedro Pablo Kuczynski y el paraguayo Horacio Cartes.





Chile: Piñera y un polémico proyecto

Los Pandora Papers revelaron este domingo que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, negoció en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga. La investigación del ICIJ apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista de este proyecto empresarial que vendió al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos de presidente.

En el año 2010 y cuando Piñera llevaba nueve meses de su primer mandato (2010-2014), Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios. Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, según el ICIJ. En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Para cumplirse la última no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, de acuerdo con Ciper, el medio chileno que colaboró en la investigación.

El megaproyecto minero se aprobó en agosto de este año por una comisión ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales ministeriales, tras ser rechazado en 2017 por el gobierno de Michelle Bachelet y un tribunal ambiental. Luego de un reclamo que había interpuesto la empresa responsable del proyecto, Andes Iron, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se dio luz verde a la iniciativa que busca producir más de 150 mil toneladas de minerales.



El presidente de Chile, quien posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, negó este domingo haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta" del megaproyecto Dominga. Un comunicado de su gobierno destacó que los hechos mencionados "ya fueron investigados" y agregó que "la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito".

Piñera lanzó su empresa de tarjetas de crédito en los años 70 y fue senador durante buena parte de los 90, antes de competir por la presidencia dos veces. Su fortuna se calcula en 2.800 millones de dólares. Como candidato en 2018, Piñera prometió que él y su familia pondrían todas sus sociedades en fideicomisos ciegos, pero dichos fideicomisos se implementaron sólo para las empresas de su familia en Chile, no para las inversiones de sus hijos en el exterior.

Ecuador: el exbanquero Guillermo Lasso

Las aspiraciones políticas del exdirector del Banco Guayaquil, Guillermo Lasso, lo llevaron a cambiar la estructura de las empresas que tenía fuera del país. Los Pandora Papers expusieron que el actual presidente de Ecuador llegó a estar vinculado a 14 sociedades offshore creadas en Panamá, Estados Unidos y Canadá, de las cuales 10 ya están inactivas. Las cerró después de que el correísmo aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust fueron creados en 2017 en Dakota del Sur. Lasso le dijo a ICIJ que no tiene "ninguna relación respecto a la propiedad, control, beneficio o interés de cualquier tipo" con estos trusts de compañías. "Siempre he cumplido con la ley de Ecuador que prohíbe a los candidatos y servidores públicos a tener compañías offshore, exactamente como lo he indicado en mis declaraciones", aseguró el mandatario en una carta enviada al ICIJ y al diario Universal el 27 de septiembre, en la que destacó que sus ingresos provienen del Banco Guayaquil.

En la primera vuelta presidencial de 2017, los ecuatorianos aprobaron una consulta popular para prohibir que cualquier candidato sea beneficiario de alguna entidad en paraísos fiscales. Esa consulta se convirtió en ley durante el gobierno de Rafael Correa. Este diario contó meses atrás cómo, a través de mecanismos como empresas fantasmas o testaferros, Lasso logró sortear obstáculos para convertirse en candidato presidencial.



República Dominicana: Luis Abinader

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, es otro de los líderes mundiales activos que, según una investigación del ICIJ, escondieron miles de millones de dólares para evadir impuestos. Los documentos filtrados y analizados por 600 periodistas de 150 medios, entre ellos el dominicano Noticias SIN, muestran que Abinader está vinculado a dos sociedades offshore en Panamá: Littlecot Inc., que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso S.A., en la que los tres hermanos son accionistas.

En este caso, los Pandora Papers revelan que ambas compañías fueron creadas antes de que Abinader se convirtiera en presidente. Abinader es el funcionario más rico de República Dominicana. Su fortuna alcanza aproximadamente los 70 millones de dólares, según la declaración patrimonial que entregó un mes antes de ser electo presidente en 2020.

Brasil: Paulo Guedes y Roberto Campos

Los dos hombres más poderosos del mundo económico de Brasil, Paulo Guedes y Roberto Campos Neto, ministro de Economía y presidente del Banco Central respectivamente, también figuran en los Pandora Papers. Guedes fue uno de los accionistas y director de Dreadnoughts International Group, una compañía incorporada en las Islas Vírgenes Británicas en 2014.

Los documentos filtrados el domingo muestran que Guedes, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y muy conectado a la élite financiera local, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes. Al año siguiente, esa cifra había subido a 9,5 millones, según los documentos obtenidos por la investigación, liderada en Brasil por la revista Piauí.

Campos, por su parte, es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, están registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías es invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, donde el actual presidente del Banco Central fue miembro del consejo ejecutivo.



Guedes, cofundador del banco de inversión BTG Pactual, fue uno de los principales asesores de la campaña del presidente Jair Bolsonaro. El ministro de Economía, quien asegura haber declarado sus empresas offshore, fue el responsable de enviar al Congreso el proyecto de reforma fiscal que beneficia a quienes tienen dinero en paraísos fiscales. Campos, por su parte, firmó una resolución que exime a las personas que poseen activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que presentar cuentas al Banco Central.

Paraguay: Horacio Cartes

Mientras Horacio Cartes ocupó la presidencia de Paraguay, él y su familia fueron dueños de sociedades offshore con propiedades por un valor de más de un millón de dólares. de acuerdo a los Pandora Papers, Cartes y sus tres hijos eran dueños de una offshore en Panamá denominada Dominicana Acquisition S.A., a la cual se sumaron otras dos en 2011, Manantial Azul Development Corp. y Florale Business Corp.

De acuerdo a la investigación, las tres compañías familiares fueron creadas para invertir en bienes raíces y para ser titulares de cuentas en el Banco BASA, propiedad del Grupo Cartes en Paraguay. El asesor legal de Cartes le respondió a ICIJ que la sociedad Dominicana se usó como vehículo legal para la compra de un departamento en Miami y que la compañía nunca había sido titular de cuentas bancarias.

Cartes es uno de los políticos más influyentes y uno de los hombres de negocios más ricos de Paraguay. En noviembre de 2019, un juez en Brasil emitió una orden de detención contra el empresario como parte de la Operación Lava Jato. La Fiscalía alegó que Cartes había pagado 500 mil dólares a una organización criminal para que ayudara a ocultar de las autoridades a su "hermano del alma" Darío Messer, un traficante de divisas que se había dado a la fuga. El expresidente paraguayo negó las acusaciones, y la orden de arresto fue revocada poco después de ser emitida.



Perú: Pedro Pablo Kuczynski

Un contrato revelado por el proyecto Pandora Papers demostró que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, creó en las Islas Vírgenes Británicas la compañía offshore Dorado Asset Management Ltd cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas (2004-2005) durante la gestión de Alejandro Toledo. Dorado Asset figura como propietaria de las dos viviendas que Kuczynski tiene en Perú.

La offshore se había creado para la tenencia de inmuebles. Sin embargo, el portal Convoca, que accedió a los documentos, reveló que la compañía también tenía como objetivo ofrecer servicios de consultoría financiera. El Ministerio Público de Perú sostiene que la offshore Dorado Asset es "clave", dado que desde esa sociedad administradora de fondos habrían llegado las presuntas ganancias ilícitas de los negocios de Kuczynski con Odebrecht. Esa sospecha ahora forma parte de la investigación del equipo especial del Lava Jato.