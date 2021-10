Una nueva investigación internacional reveló que Argentina ocupa el tercer lugar en la lista de países con más beneficiarios finales de estructuras offshore. Se trata de "Pandora Papers", una filtración analizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esos documentos el país aparece mencionado 57.307 veces y una vez más, al igual que en los Panama Papers, está involucrada la familia Macri y su entorno. En esta ocasión se descubrieron cuentas en guaridas fiscales del consejero político del expresidente Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba, y de Mariano Macri, hermano menor del exmandatario.

Los investigadores aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Sin embargo, según explicó Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), en diálogo con Página12, esto "es un oxímoron". "Es imposible, desde todo punto de vista, que las offshore tengan un fin lícito. Por definición son un negocio ilícito, algo contrario a las leyes. Es un instrumento para el delito, para la evasión, fundamentalmente para la fuga de capitales", indicó.

En la investigación Pandora Papers, para la que participaron 617 periodistas de 117 países también se menciona a Daniel Muñoz, exsecretario presidencial de Néstor Kirchner, fallecido en 2016, y al financista Ernesto Clarens, que confesó como arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. También se revelan operaciones de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, y de Humberto Grondona, hijo del ex presidente de la AFA Julio Grondona. Según el anticipo, Zulemita explicó "por primera vez" detalles sobre esos movimientos, que serán publicados en los próximos días. En los documentos aparecen, además, figuras muy reconocidas del fútbol como Ángel Di María y Javier Mascherano y el DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.

Nissen explicó que "una offshore es lavado de dinero, es ocultación para fines delictivos, para estafar a tu mujer en el divorcio, para hacer una planificación sucesoria que no te permite la ley argentina. Te escondés detrás de una figura fantasma que es muy difícil de llegar porque las guaridas fiscales nunca jamás dan información sobre sus cuentas". El titular de la IGJ subrayó que "nadie hace una offshore si no es para hacer un fraude al fisco, pero lo peor es que se usan para muchísimas cosas más. Es un mecanismo del sistema capitalista que va a significar la ruina de todo el mundo porque muchos se aprovechan para lucrar a expensas del Estado o de los trabajadores". Se trata de una herramienta más del capitalismo que opera en las antípodas de la producción y genera la pérdida de una gran cantidad de recursos para los estados. Según un informe del Panel FACTI, creado en 2020 en el marco de Naciones Unidas, cerca del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal. Se trata de una riqueza de 7 mil billones de dólares.



Los Macri y las guaridas fiscales

“Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos”, dijo Macri hace algunas semanas. Su trayectoria es coherente con esa afirmación y su relación con los paraísos fiscales es vieja. En el marco de la investigación de los Panamá Papers, que se conoció en abril de 2016, se descubrió que existían al menos 30 sociedades offshore vinculadas a la familia del expresidente y al holding Socma. Además de él, varios funcionarios de su gobierno aparecieron en los documentos: el ex presidente del Banco Central, Luis Caputo; los intendentes de Vicente López y Lanús, Jorge Macri y Néstor Grindetti; el ex subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ex titular de la AFIP, Leandro Cuccioli; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y su sucesor, Javier Iguacel. También Nicolás Caputo, hombre de su confianza. Otro de sus hermanos, Gianfranco Macri, fue mencionado en los últimos días por haber realizado maniobras ilegales para para incluir en el blanqueo de capitales de 2016 activos por 25 millones de dólares no declarados por su madre, Alicia Blanco Villegas, que estaba impedida legalmente de acceder a ese beneficio por ser la madre del expresidente.

Luego del escándalo de los Panamá Papers, el 5 de septiembre de 2017, el gobierno de Cambiemos creó las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS), bajo la Ley 27.349. "Desde ese momento empezamos a tener nuestras propias offshore, que antes no teníamos", explicó Nissen y agregó que: "en teoría las crearon para que emprendedores pudieran tener una sociedad con poca plata y rápido, pero es mentira. Eran sociedades que podían hacer cualquier cosa en plazos indefinidos, no contaban con normas de protección para los demás accionistas ni para terceros y no tenían ningún control estatal", explicó Nissen.

El accionar a favor de las guaridas fiscales por parte de Macri no fue novedad. En 2008, cuando era jefe de Gobierno porteño, logró que la Legislatura aprobara una ley para crear una IGJ de la Ciudad, equivalente a la nacional, con el objetivo de fomentar el uso de sociedades offshore. Eso fue impedido por la entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó.