Guillermo Coria fue oficializado este lunes como el nuevo capitán del equipo argentino de Copa Davis en reemplazo de Gastón Gaudio, quien finalizó, tras la última victoria ante Belarús, un controversial ciclo que significó un desprestigio para el cargo.

El Mago hará su debut en marzo de 2022, en los Qualifiers, la instancia previa a la clasificación para las Finales, el certamen que suplantó al viejo formato de la Davis y que reúne a los mejores equipos del mundo para la disputa por la ensaladera. La serie será mano a mano, con cinco puntos al mejor de tres sets, ante un rival ubicado entre el 5° puesto y el 18° en las Finales de este año o frente a uno de los que jugaron la misma reclasificación del Grupo Mundial I en la que la Argentina derrotó a Belarús.

La confirmación de Coria como el reemplazo de Gaudio llega un mes y medio después del adelanto de Página/12, incluso bastante antes del duelo ante Belarús que tuvo lugar el 18 y el 19 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis.

“Estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad y espero poder aprovechar esta enorme oportunidad que me dieron las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis. Confío en que vamos a ganar la próxima serie para devolver al equipo a las Finals de la Copa Davis”, expresó el nuevo conductor, que mantendrá la base del cuerpo técnico que acompañó a Gaudio durante los últimos tres años y sumará como subcapitán a Martín García, de extrema confianza desde su etapa de jugador, doblista cuyo mejor puesto en el ranking ATP fue el 21° en mayo de 2001. quien sustituirá a Gustavo Marcaccio -seguiría ligado al proyecto de selecciones de la AAT-.



Coria, el capitán número 31 de la historia de la Argentina. Imagen: AAT

La llegada de Coria a la capitanía forma parte de un arreglo previo por el que, según supo este medio en su momento, Gaudio se haría cargo del plantel los dos primeros años completos de la gestión de Agustín Calleri -2019 y 2020-, aunque todo se demoró una temporada por la pandemia. Finalista de Roland Garros 2004, torneo en cuya final perdió precisamente ante Gaudio, el Mago ya tuvo una experiencia como capitán: en septiembre de 2018, ante Colombia en San Juan, compartió con el propio Gaudio y con Guillermo Cañas el "triunvirato de urgencia" que asumió tras el despido de Daniel Orsanic.

Si bien la vara que dejó Gaudio para medir la nueva capitanía no está ubicada demasiado arriba, el propio Coria tiene grandes aspiraciones en la silla. En agosto de 2018, en un diálogo exclusivo con este diario, confirmó que la Argentina volvería a ganar la Copa Davis conforme a lo que indica su historia y a la reciente conquista de 2016 durante la conducción de Orsanic.

"Participar en la Copa Davis era único. Como jugador estuve en apenas cuatro series, muy poquito, y sólo una de local, contra Berdych y Jiri Novak. Me gustaba jugar con el público. Por todo lo que hice en mi carrera fue muy poco haber jugado sólo una vez como local. Y afuera siempre me tocó en superficies chotas, en las que me sentía incómodo, y contra jugadores que ahí eran mejores que yo. Pero en la Davis se viven momentos únicos. Se te pone la piel de gallina", había dicho Coria en aquella entrevista. Ahora tendrá su propia oportunidad para agigantar la historia.

