El gobierno de Omar Perotti anunció ayer que la provincia superó la meta que se propuso para fines de setiembre: vacunar a dos millones de santafesinas y santafesinos con ambas dosis contra el covid. “Un resultado muy satisfactorio”, dijo el viceministro de Salud, Jorge Prieto. “Hemos llegado a los dos millones de esquemas completos de vacunación, como anticipamos el mes pasado”. Es más: ya hay un 70% de mayores de 18 que recibieron la primera dosis (2.433.550 personas). “Ahora el próximo objetivo -adelantó Prieto- es vacunar a los niños y niñas de 3 a 11 años, que en Santa Fe son 481 mil. Es muy alentador que 100 mil de ellos (el 20%) ya fueron inscriptos” por sus padres y expresaron su voluntad de recibir las dos dosis de Sinopharm, que es la vacuna autorizada por Anmat. “Las vacunas están disponibles”, agregó.

Prieto ponderó haber llegado a los dos millones de esquemas completos de vacunación en la provincia. En julio, el número parecía lejano. “La población objetivo, que son los mayores de 18 años, incluso algunos menores de 17 con prioridad, ya han sido vacunados con las dos dosis. Para nosotros es algo muy gratificante, porque ya estamos viendo los resultados” de la vacuna en la notable caída de los contagios –que rondan el 3% de positividad- y el número de casos. “El objetivo era llegar a fines de setiembre con dos millones de vacunados con esquemas completos y lo hemos logrado”, se emocionó.

Acerca del siguiente paso, que es vacunar a los niños y niñas de 3 a 11 años, Prieto dijo que la estrategia se definió ayer a la tarde en el Consejo Federal de Salud y una de las cuestiones a resolver era si el plan comenzaba con los chicos con prioridad o con todo el rango etario porque las vacunas están disponibles. “El gobierno nacional ha hecho una reserva de casi 12 millones de Sinopharn para una población de 6 millones de niños y niñas” de esa edad en todo el país, reveló.

“El Ministerio de Salud de la provincia va a seguir apostando a la vacuna que es segura y ha sido aprobada por el máximo organismo que es Anmat. Por supuesto, que se trata de un acto voluntario”.

En la provincia llamó la atención la gran cantidad de niños y niñas de 3 a 11 años que ya fueron inscriptos por sus padres para vacunarse. “Son casi 100 mil. La adhesión de los padres es fundamental” –explicó-, por el impacto que puede tener en ese rango etario la variante Delta, que es más agresiva y más contagiosa.

El secretario de Salud dijo que la inscripción para vacunarse se aceleró después de que Anmat autorizara la vacuna Sinopharm para chicos. “Antes ya había inscriptos, pero últimamente llegamos a 99 mil niñas y niños de 3 a 11 años. Es muy importante. Valoramos que a pocos días de que se autorizara la vacuna ya esté inscriptos el 20 % (de ese grupo). Es muy alentador, más allá de que por supuesto se trata de un acto voluntario que los padres consultarán con los pediatras”.

-¿La vacuna tiene contraindicaciones? –le preguntaron.

-No. Es una vacuna segura. Puede tener los efectos indeseados de cualquier vacuna. El mensaje del Ministerio de Salud es que los niños y niñas sean vacunados. Las dosis ya están disponibles. En la provincia de Santa Fe, hay 481 mil niños y niñas en ese rango etario y en el país casi 6 millones, con lo cual la Sinopharm está disposición, en primera y segunda dosis -contestó.

“Es fundamental vacunar a las niñas y niños de 3 a 11 años”, insistió Prieto. “Primero, porque el gran deseo es la presencialidad plena en las escuelas”. Segundo, “porque se trata de un grupo de personas que no estaban incluidas en el plan. Hay países que ya hicieron la experiencia”. Tercero y “lo más importante es que si logramos un 70% de la población en general vacunada con las dos dosis, incluido este rango etario de 3 a 11 años vamos a mitigar la pandemia de una forma diferente”, enfatizó.

Le preguntaron por la variante Delta. “El control estrecho de las fronteras ha permitido que el número de casos de esa variante sea bajo en el país”, respondió Prieto. “Esto tiene que ver con los cuidados y los controles a quienes ingresan desde el exterior. Hasta el momento no es una variante dominante”, pero hay que estar aletas “por la alta contagiosidad y el período de incubación que es mucho más corto que las demás. Y si llega a impactar en el rango etario que no está vacunado (los niños y niñas de 3 a 11 años) puede tener una propagación totalmente diferente. No podemos predecir lo que va a pasar, pero sabemos que es una variante más agresiva, que las que circulan en este momento”.