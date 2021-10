El presidente Alberto Fernández cerró en la tarde del martes la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, que se desarrolló en La Rural, y aprovechó la oportunidad para darle marco al acuerdo para transformar planes sociales en trabajo en el sector de la construcción. "De acá a fin de año tendremos en ejecución más de 100.000 viviendas", aseguró Fernández y añadió que en 2022 "aumentará nuevamente la inversión en obra pública para construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la especulación".

En ese sentido, el mandatario hizo mención a los Pandora Papers, la filtración que ubicó al país entre las naciones con más cuentas offshore. "La Argentina de la especulación nos costó millones de dólares fugados y que hoy vemos en los diarios como algunos descansan sus fortunas en paraísos fiscales”.

Esa Argentina que nos costó millones de dólares fugados y que hoy vemos en los diarios como algunos descansan sus fortunas en paraísos fiscales”.



Fernández también destacó la decisión de crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, al considerar que "para poner a la Argentina de pie la construcción de viviendas, la obra pública eran vitales”. "De hecho pusimos en marcha el Ministerio, que hoy conduce Jorge Ferraresi, advirtiendo la necesidad que tiene los argentinos y argentinas de tener una vivienda adonde cobijarse junto a sus familias, y también lo hice porque estaba convencido de que era el camino para encender una economía que venía apagada”, comentó.

El jefe de Estado también anunció que a la brevedad saldrá un nuevo proyecto de planes hipotecarios. "Trabajaremos para volver a lanzar los créditos hipotecarios, para que la casa propia no sea un martirio o un sueño imposible de cumplir para los argentinos", agregó.

Trabajo por planes sociales

"No nos hace feliz la gente que perdió su trabajo y vive de la asistencia del estado, por eso trabajamos para ver cómo reconstruir la cultura del trabajo que en muchos casos se fue perdiendo”, dijo Fernández, en el marco al acuerdo para transformar planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.

El Gobierno anunció el lunes el programa “A Construir", que implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo a través de la formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social.



“Lo empezamos haciendo con los trabajadores golondrina, luego lo hicimos con la construcción, y espero que lo sigamos haciendo con el resto de los sectores, hasta que lleguemos a un decreto marco. Lo que nos importa es valorizar el trabajo no el plan social. Eso no significa que se terminarán los planes, pero sí necesitamos recuperar la cultura de trabajo”, completó.

Otras definiciones

*"Llegamos con toda nuestra convicción y vocaciones hasta que a los 99 días llegó la pandemia. Pero, aun así, el año pasado comenzamos a trabajar con la obra pública, porque la Argentina lo necesita para garantizar el desarrollo".

*“Tenemos que hermanarnos en un dialogo que nos reúna a todos. El Consejo Económico y Social ha sido un gran espacio para lograr eso. Allí trabajamos leyes que se conocieron en los últimos días. También, logramos aumentar el salario mínimo vital y móvil, en un acuerdo que se alcanzó por unanimidad. Por eso, yo sigo reivindicando el dialogo como el mejor camino para alcanzar la Argentina que soñamos”.

*“Nada más gustoso que el capital que se invierte, que produce, que genera empleo. Acá en la Argentina nosotros apostamos a la inversión. Este año multiplicamos por dos la inversión en la obra pública y también en la construcción de viviendas. De acá a fin de año vamos a tener miles de viviendas en construcción, y sabemos que ese es el camino”.



*“Hay un tercer puente que debemos construir, que es el de la justicia social. Y en ese sentido, la construcción es, definitivamente, un multiplicador en materia económica: confluye a la gente que produce cemento, a la que produce madera, a la de aluminio. Es realmente una actividad que convoca a otras actividades, por lo que debemos valorarlo mucho. Tiene, además un efecto multiplicador del trabajo”.

*"Si triunfa la economía que produce el empleo va a existir. Les pido que unamos fuerzas para decirle si al dialogo y no a la obstrucción permanente; sí a la Argentina que produce y no a la que especula; si a la Argentina que meremos y no a la Argentina que tanto dolores nos trajo”.

*"La pandemia volvió a instalar entre nosotros aquellos que yo quería superar el 10 de diciembre que eran los enfrentamientos, las confrontaciones. Tanto dolor y tanta pena tiene que habernos servido para pensar un modo de otro modo. Y pensar como construimos un mundo hacia adelante".

*"Lo primero que tenemos construir son puentes hacia el dialogo, al consenso. Hemos trabajado mucho en ese sentido con la Cámara Argentina de la Construcción y hemos logrado mucho. Estamos convencidos de que el camino es escucharse, terminar con los gritos y aprender a dialogar entre nosotros".

El discurso completo