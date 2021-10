Para el periodista Julio Lagos fue un gusto regresar al piso de la TV Pública y encontrarse “con tantos queridos compañeros”. Sin embargo, su presencia en la emisora nacional no fue bien recibida por muchas otras personas que recordaron su rol durante la última dictadura cívico eclesiástica militar. "Es un cómplice de la dictadura. Es uno de los que fue a desmentir al mundo que acá se desaparecían personas", indicó el exdiputado nacional Osvaldo Nemirovsci. “Sorprendió verlo ahí entrevistado, es llamativa la no mención a su historia”, expresó a Página/12 el legislador porteño Milcíadoes Peña.

Julio Lagos fue invitado al programa “70” de la Televisión Pública, en el marco del 70° aniversario de la emisora. Sentado en el estudio, revivió momentos icónicos de su carrera y de su paso por el canal. Casualmente, a nadie se le ocurrió preguntarle por unas imágenes suyas durante un partido de la selección argentina en Roma, en 1979, apoyando la dictadura de ese entonces.

“¿Saben quién era el más entusiasta en la tribuna agitando una bandera argentina a favor de Videla, Massera y demás? Sí, Julio Lagos”, señaló Nemirovsci en sus redes sociales. “De eso no se vuelve. No se trata de no invitarlo por tener cierto pensamiento o posicionamiento político. Es un cómplice de la dictadura. Es uno de los que fue a desmentir al mundo que acá desaparecían personas, se torturaba, se encarcelaba, se mataba y se entregaba el país”, continuó en un hilo de Twitter.

Por su parte, Peña recordó las reuniones de Lagos con Videla y remarcó que "al día de hoy le sigue llamando gobierno militar”. “Me parece importante que ejercitemos la memoria: cuando se invita a este personaje a la TV Pública, está la responsabilidad de que conozcamos la historia, de no lavarle la cara”, sostuvo Peña. “Por supuesto que somos defensores del derecho a la libertad de expresión, pero este derecho, junto con el derecho a la democracia y a la pluralidad de voces fue lo que nos negó la dictadura genocida, y quienes contaron y fueron funcionales esa historia”, manifestó. “No podemos hacer como que acá no pasó nada: hay muchos que hoy no están porque fueron víctimas del genocidio. Por lo menos que quienes participaron, vieron con simpatía, callaron o dieron vuelta la cara, mínimamente hagan un reconocimiento a la historia”, puntualizó el director de Urbana TV.

Informe: Sofía Moure