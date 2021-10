La villa turística de El Rodeo, ubicada en el departamento Ambato, a unos 40 kilómetros de la capital de Catamarca, fue el lugar elegido para realizar la tercera reunión de la Mesa del Litio, en la que los mandatarios de las tres provincias productoras, Salta, Catamarca y Jujuy, avanzaron en acuerdos comunes para proteger la producción y el trabajo local ante el potencial económico y la creciente demanda mundial de ese material que tiene sus yacimientos en esta parte del país.

Ayer, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Gerardo Morales se reunieron junto a empresarios de las tres provincias y con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; los secretarios nacionales de Minería, Alberto Hensel, y de Provincias, Silvina Batakis, así como el presidente del Directorio de YPF, Pablo González, ya que la petrolera de capitales estatales quiere comenzar también a intervenir en ese mercado.

El encuentro, que se dividió en mesas temáticas entre el Estado y los privados, tenía el objetivo de seguir fomentando el crecimiento recíproco de proveedores y empresas locales vinculadas al sector, el estudio de las inversiones multinacionales ya en fase de explotación o en etapa de exploración, y el avance de algunas obras de infraestructura.

Pero por sobre todas las cosas, el acto tenía un cometido simbólico ligado a la firma del Tratado Interprovincial para crear la Región Minera del Litio, como un área territorial natural del país para desarrollar conjuntamente los aspectos económico y social derivados de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del recurso y sus productos y derivados.

La idea la promovió el mandatario salteño durante el Seminario Internacional de Litio en Sudamérica 2021 que se realizó hace una semana, y busca constituir un Comité Regional del Litio que actuará como ente coordinador de los requerimientos provinciales entre sí y ante la Nación.

Todo esto, en el marco de la férrea defensa que hicieron estas provincias productoras ante lo que consideraron un ataque a su soberanía ante proyectos legislativos para comenzar a debatir la importancia del litio y la posibilidad de declararlo recurso estratégico, aunque el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, ya descartó la posibilidad de que se nacionalicen emprendimientos mineros de cualquier tipo.

"La firma del tratado apunta a la idea de reafirmar el dominio originario sobre los recursos naturales que tienen las provincias y que por suerte en el seminario de litio el secretario de Minería lo dejó muy en claro", reconoció la ministra de Minería de la provincia anfitriona del encuentro, Fernanda Ávila.

Mientras que el gobernador salteño apuntó a la necesidad de unión de las tres provincias para coordinar esfuerzos y aprovechar las oportunidades que genera para la región el cambio energético mundial. “Advertimos que el litio es punto central en la transición energética y que tanto Salta como las provincias vecinas del NOA tienen un rol protagónico”, afirmó Sáenz.

A su vez, los signatarios del convenio se comprometieron a crear el Instituto Regional para el Aprovechamiento Integral del Litio, un espacio multisectorial que tendrá entre sus objetivos desarrollar y optimizar los procesos de investigación, explotación e industrialización del recurso natural mineral litio y sus derivados.

Uno de los que formó parte de la comitiva provincial fue el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), Diego Pestaña, quien habló con Salta/12 una vez finalizada la reunión. Indicó que se está intentando “coordinar las políticas públicas y privadas para el desarrollo de la minería del litio”, y que las cámaras de proveedores de las tres provincias acordaron un trabajo en conjunto para establecer líneas que generen “una circulación entre los proveedores de la región mucho más abierta y sin trabas”.

Así como que desde los gobiernos se comprometieron a avanzar en establecer reglamentaciones similares para determinar qué necesita un proveedor local para ser considerado como tal, “y como regular la actividad con las mineras”. “Si todo esto se logra, se potenciará la inversión y podremos trabajar en conjunto para desarrollar grandes proveedores mineros como nos merecemos y no depender de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe”.

Por su parte, Carlos Ramos, presidente de la Cámara de la Minería de Salta, celebró ese tipo de encuentros y la firma del convenio “para demostrar unidad y reafirmar el derechos a los recursos naturales, que en el caso de los minerales, son del dominio de las provincias”, y agregó que realizar mesas temáticas es importante para coordinar y consensuar políticas productivas y ambientales comunes ante empresas multinacionales que están presentes en las tres provincias. “Definir qué nivel de exigencias y requerimientos tendrá esta verdadera industria del litio, implica un trabajo coordinado, con diálogo conjunto”, expresó.

Indicó que será muy importante fomentar y apoyar a los proveedores, porque significa diversificar el trabajo y “llevarlo hacia otros sectores de la sociedad para que aprovechen el crecimiento y la expansión que se da a través de este recurso”. “Necesitamos más políticas que favorezcan la contratación y el impacto económico local”, detalló.

Con respecto a la posibilidad de que YPF intervenga en ese mercado, el empresario minero manifestó no tener “ningún problema”, siempre y cuando “lo haga en paridad de condiciones con el resto de las empresas”, y aclaró que no la toma “como Estado Argentino, sino como una petrolera que sabe lo que es arriesgar”. “Pero mientras invierta, explore y tenga un proyecto en relación al litio me parece perfecto”, concluyó.