Ante incumplimientos de prestaciones de la Obra Social de los empleados Públicos de Catamarca (OSEP) un grupo de padres reclamó ayer frente el edificio pidiendo que cumpla con la Ley 24901 Nacional de Discapacidad.

Aseguraron que la única manera de obtener los beneficios que les corresponden por derecho es a través de presentaciones de recursos de amparo. “Pedimos igualdad, inclusión y equidad. Que no es otra cosa que darle a la persona lo que necesita no lo que la obra social le quiere brindar”, dijeron.

En enero de este año y ante las repetidas infracciones de la Osep en cuanto a la cobertura que da a personas con discapacidad, los padres conformaron un grupo a través del cual comenzaron a organizarse y a pedir por sus derechos.

El primer reclamo organizado lo realizaron en agosto por la falta de pago y de cobertura de la obra social para las maestras integradoras. En aquel momento, el gobernador Raúl Jalil se reunió con ellos y se comprometió a que la OSEP abonaría los gastos de las docentes de manera regular y de acuerdo a los estipulado por la Ley Nacional y el Nomenclador Nacional.

Sin embargo, existen otras demoras y pedidos a los que la Osep no da curso y es por esto que decidieron volver a manifestarse.

En diálogo con Catamarca/12, Gisella Dalla Vía, mamá de una nena electrodependiente contó que “El Gobernador decretó el pago a las maestras y pidió más celeridad en los pedidos, pero no se está cumpliendo con esto último", dijo.

"Decidimos presentar una intimación para que en 48 horas se dé solución a un listado de casos que le mostramos al director de la Obra Social. Mientras tanto, nos manifestamos afuera del edificio para que se haga visible esta intimación”, explicó.

La mamá, contó que la única forma de conseguir la silla especial que su hija necesita fue a través de la presentación de un amparo: “Esperé tres años y medio, y porque los precios se dispararon me dieron una silla que no es la que pedí y no sirvió. Finalmente en enero pasado conseguí lo que me dijo el médico y fue un cambio absoluto en la calidad de vida de mi hija”, contó.

“Estamos hablando de una obra social que cumple a medias las normas. La Ley dice que debe dar el 100 % de cobertura totalmente gratuita, pero hay muchas cosas que no da y no hay respuestas para eso. Nos limitan los pañales, los remedios que le recetan; nos limitan la cantidad de órdenes médicas y ahora los kinesiólogos nos están rechazando las órdenes y no sabemos por qué”, explicó.

“Hay mamás con deudas desde marzo, la cantidad de expedientes que no se resuelven nos adeudan, no lo podemos seguir sosteniendo", planteó.

Fabiana, otra mamá, dijo que "pedimos igualdad, inclusión y equidad. Que no es otra cosa que darle a la persona lo que necesita y no lo que la obra social le quiere brindar. Todos necesitan cosas diferentes y tratamiento diferenciado. En mi caso, la última vez que me dieron insumos fue en abril”.

En este contexto, explicaron que la burocracia y la forma de brindar las prestaciones cambian según quién esté como director de la obra social y aclararon que como madres y padres necesitan un sistema estable. “Ahora nos dicen todo es más fácil porque es virtual, pero es mentira, nosotros tenemos que presentar expedientes de forma personal y para esto pedir un turno que nos los dan para dentro de 10 días. Todos tenemos resoluciones firmadas por algunos de los directores, el problema es que esos derechos en el tiempo se van diluyendo”, explicaron.

“Queremos que se derriben las barreras que nos pone la obra social. Es una lucha permanente, quisiera decir que incansable, pero no lo es. Se nos va la vida en el edificio de Osep” concluyeron.

En 2015 a través de la Ley 5420 la provincia de Catamarca, adhirió a la Ley Nacional N° 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con Discapacidad. Esta norma obliga a las obras sociales a brindar un 100 % de cobertura y servicios específicos según necesidad, entre ellos maestra integradora, acompañantes terapéuticos, centros de día, rehabilitación y transporte entre otros servicios.