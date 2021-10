Por segundo día consecutivo, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, salió a defender a su empresa tras la doble crítica que recibió por el apagón del lunes pasado y las declaraciones de una ex empleada que planteó ante el Congreso de Estados Unidos el “efecto nocivo” que tiene la red social en niños y jóvenes.

“Es descorazonador ver que el trabajo sacado fuera de contexto y utilizado para construir una narrativa falsa” y lo que se dijo “simplemente no es cierto”, retrucó el mega empresario en una carta dirigida a sus empleados a solo horas del nuevo escándalo que le estalló en las últimas horas.

La misiva fue publicada en su cuenta personal en su propia red social, lleva su firma y es bastante más extensa que la escueta explicación que ayer dio sobre el apagón durante casi siete horas de Facebook, Whatsapp, Instagram y Messenger del lunes pasado.

"Hacemos dinero con la publicidad"

En el texto, Zuckerberg defendió a su empresa de los dichos de Frances Hauguen, la técnica informática que filtró documentación de la firma y que ante los legisladores dijo que Facebook privilegia el lucro en perjuicio de la seguridad. Sus declaraciones desataron una serie de críticas que, además, se multiplicaron tras la publicación en The Wall Street Journal de un informe que da cuenta de lo “tóxica” que es Instagram para las adolescentes mujeres.

“Eso simplemente no es cierto”, dijo el dueño de la compañía y negó una por una las acusaciones. Respecto de la denuncia de hauguen, dijo: "Hacemos dinero con la publicidad, y los clientes reiteradamente nos dicen que no quieren sus publicidades cerca de contenido dañino o irritante. Y no conozco a ninguna compañía de tecnología que pretenda crear productos que enojen o depriman a la gente".

Aseguró estar "particularmente enfocado" en las denuncias sobre la relación entre Facebook y los niños, dijo estar "orgulloso" del trabajo realizado para ayudar a los jóvenes en apuros y pidió actualizar la regulación de la industria.

“¿Cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan usar los servicios de internet? ¿Cómo deben verificar los servicios de internet las edades de las personas? ¿Y cómo deben equilibrar la privacidad de los adolescentes mientras dan a los padres visibilidad en su actividad?”, preguntó y aseguró que la compañía pide y realiza estudios para determinar estas cuestiones.

Sobre las críticas a Instagram

“Si queríamos ignorar la investigación, ¿por qué creamos un programa de investigación líder en la industria para entender estos importantes temas en primer lugar? Si no nos importaba luchar contra el contenido dañino, entonces ¿por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a otras más grandes que nosotros?”, retrucó.

También salió al cruce de las responsabilidades que se les endilgan a las redes sociales en la difusión de información y datos que polarizan a las sociedades. “Si fuéramos tan responsables de polarizar la sociedad como algunas personas afirman, entonces ¿por qué estamos viendo aumentar la polarización en los Estados Unidos mientras se mantiene plana o disminuye en muchos países con el uso tan pesado de las redes sociales en todo el mundo?”, cuestionó.

Respecto de la investigación publicada en la prensa estadounidense, dijo: “Tenemos un programa de investigación líder en la industria para que podamos identificar temas importantes y trabajar en ellos. Es descorazonador ver que el trabajo sacado fuera de contexto y utilizado para construir una narrativa falsa que no nos importa”.

“Si atacamos a organizaciones que hacen un esfuerzo para estudiar su impacto en el mundo, estamos enviando efectivamente el mensaje de que es más seguro no mirar en absoluto, en caso de que encuentres algo que podría mantenerse en tu contra”, porque “esa es la conclusión que otras empresas parecen haber llegado”. “Creo que eso lleva a un lugar que sería mucho peor para la sociedad. Aunque pueda ser más fácil para nosotros seguir ese camino, vamos a seguir investigando porque es lo correcto”, concluyó.