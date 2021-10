Los gremios de ATE, UPCN y Sadop aceptaron la propuesta paritaria emitida por el gobierno provincia que contempla un aumento del 17% repartido en tres tramos, donde el primero, que contempla un 10% de aumento se dará con el pago del mes de octubre, un 5% en Diciembre y el 2% restante en enero. Tras la aceptación de la propuesta, las partes señalaron que volverán a reunirse en febrero del 2022 para comenzar a debatir una nueva paritaria. Sin embargo los docentes públicos nucleados en Amsafe resolvieron rechazar la oferta de incremento salarial presentada por el gobierno y convocó a tres días de paro para el 13, el 20 y el 21 de octubre. En total, en la provincia de Santa Fe votaron 28.544 docentes, de los cuales 15.686 votaron por el rechazo de la propuesta oficial y 12.673 por la aceptación. Así, Amsafe es el único de los gremios de Santa Fe que se opuso al incremento salarial.

Tras la asamblea provincia, Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe Provincial explicó que “en algunos departamento se impuso la aceptación y en otros el rechazo. Finalmente, se impuso el rechazo”, por poco menos de tres mil votos.

“Lo que marca esta votación es el malestar por un lado por la política salarial y por otro la necesidad de adelantar los tramos, que en vez de que sean tres, que sean dos”, añadió la gremialista. Según agregó Alesso, otro de los reclamos del sector docente está vinculado al funcionamiento del Iapos. “Tenemos problemas en todas las delegaciones de la provincia con el cobro de plus, no prestaciones en algunos departamentos y aumentos de talonarios de la obra social”, sostuvo. Asimismo, remarcó que “el blanqueo se tendría que haber hecho este año y se terminará haciendo el año que viene". Alesso reconoció que en un principio la oferta salarial “había caído bien”, pero advirtió que “los que votan son los docentes”. De todos modos, la secretaria general de Amsafe dijo que espera “que no se rompa el ámbito paritario y se pueda seguir discutiendo”.

Ayer también se desarrollaron las asambleas provinciales de Upcn y ATE de la paritaria central y el plenario provincial del gremio de docentes privados Sadop. Al mediodía, ATE, Upcn y Sadop confirmaron que la votación fue positiva por mayoría. No obstante, desde ATE se solicitó se contemple la posibilidad de adelantar los tramos.

A los porcentajes de aumento se le agregan: el blanqueo de la suma no remunerativa otorgada en 2020 en 6 cuotas durante el próximo año, sin que sea afectada por descuentos. También se exigió que la misma sea aplicable a jubilados/as, reemplazantes e interinos/as. De igual manera se pidió la convocatoria a paritarias para acordar la política salarial 2022 en el transcurso del mes de febrero próximo. Asimismo se planteó una mejora para asistentes escolares teniendo como base los años de antigüedad, que se suma al incremento ofrecido a todos los trabajadores públicos/as, y la continuidad de la Comisión Técnica para avanzar en situaciones sectoriales y para dar tratamiento a una mejora en el régimen de licencias relacionado con la maternidad-paternidad y personas no gestantes que ejerzan la corresponsabilidad parental.

En ese marco, Jorge Hoffmann, secretario general de ATE, manifestó que “la aceptación de la propuesta salarial se da en el marco de la diversidad de sectores que componen la Administración Pública. Con esta propuesta salarial estamos recuperando salarios en relación con la inflación. Y es importante destacar que en los ámbitos paritarios seguiremos avanzando sobre situaciones gremiales sectoriales y generales. La voluntad de la mayoría fue inclinarse por la aceptación general de la propuesta solicitando se adelanten los tramos previstos, demanda que también expresaron quienes la rechazaron”.

En tanto el 69% de los afiliados de Upcn votaron a favor de la propuesta y un 31% la rechazó. La votación estuvo abierta el miércoles 6 de octubre, de 7 a 12 horas. Los empleados públicos recibirán un aumento del 10% a partir del mes de octubre, 5% a partir de diciembre y 2% a partir de enero. Además, se incorpora el cálculo del Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre del 2021.

Finalmente y con el 65% de los votos, delegados de las seccionales de Santa Fe y Rosario del Sadop , los docentes privados aceptaron la propuesta salarial con algunos reparos. Entre ellos se destaca la necesidad de hacer posible el adelanto del tramo del 2% previsto para el mes de enero e incorporarlo al aumento de diciembre a fin de que los salarios cumplan con el objetivo principal de recomponer el poder adquisitivo. Además, en la aceptación se remarcó la importancia del logro de la constitución de la comisión para dar tratamiento a la implementación de los concursos y escalafones en las escuelas privadas de la provincia garantizando el derecho legítimo de las y los maestros a la carrera docente, como así también la comisión de seguimiento de casos de violencia de los que fuimos testigos y repudiamos absolutamente.