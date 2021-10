Desde el lunes un grupo de trabajadores que realizan las entregas de la transportista Andreani en toda la provincia se manifiesta en las puertas de la distribuidora de la firma ubicada en la Avenida Tavella de la ciudad de Salta reclamando la reincorporación de cinco fleteros y la equiparación de tarifas con respecto a lo que cobran quienes realizan esa misma tarea en Capital Federal y Buenos Aires.

Leonardo Ortega, delegado en Salta del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina y uno de los despedidos por el correo privado, le contó a Salta/12 que a él y tres fleteros más, junto a otro de la ciudad de Tartagal, los echaron “porque estábamos hablando de la sindicalización y ellos no quieren eso”.

Ortega detalló que los representantes de la empresa les quisieron hacer firmar un documento de rescisión de contrato “pero sin especificar cuál era el motivo”, y que todo surgió a raíz de un pedido que comenzaron a hacer desde hace un tiempo para equiparar el valor que les pagan por cada entrega, ya que mientras en Salta les abonan $63 por cada bulto, en el centro del país pagan $110 por la misma entrega. Y detalló que a raíz de esos despidos se solidarizaron casi el 100% de sus compañeros fleteros, unos 100 transportistas en toda la provincia.

“Nosotros estábamos pidiendo esa equiparación porque no puede ser la diferencia que hay, siendo que acá pagamos más caros todos los insumos, y porque no nos alcanza para vivir lo que nos pagan, de ahí comenzamos a hablar con el gremio y de golpe aparecieron los despidos”, explicó el ahora delegado gremial.

El referente de los fleteros en Salta dijo que desde la empresa se niegan a dialogar, y que no tuvieron ninguna notificación por parte de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Pero destacó que siempre fueron precarizados “al lado de los que trabajan en los galpones” y en el transporte nacional de la mercadería, que pertenecen a Camioneros y lograron ingresar en un convenio colectivo de trabajo.

Además de la diferencia que se abona por la entrega a domicilio de los productos, Ortega añadió que existen malos tratos y “abuso de autoridad” por parte de la gerencia local, al punto de obligarlos a realizar la clasificación de mercadería que cada uno entregará cuando llega a Salta, “si no hacemos ese trabajo, que es el de operarios, no nos dan la carga”, aseguró.

Quien sí tomó intervención en el asunto fue el Ministerio Público Fiscal, que a través de la Fiscalía Penal 3, a cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, realizó ayer por la tarde una audiencia de mediación a raíz de una denuncia que presentaron las autoridades de la empresa por obstaculizar el ingreso y porque, según Andreani, corría riesgo la entrega de vacunas que está a cargo de esa firma y el Correo Argentino.

Algo que desde el sindicato descartaron de plano ya que “en todo momento pusimos a disposición las camionetas para ese tipo de entregas para que no se pierda la cadena de frío”, le dijo el Secretario General del Sindicato Único de Fleteros, Mario Pereyra a Radio Nacional Salta.

Si bien en la mediación no se arribó a ningún acuerdo concreto, por lo que los trabajadores seguirán con las medidas de fuerza, desde la fiscalía interviniente destacaron que el encuentro fue muy positivo, y que acordaron continuar con el diálogo la próxima semana.

El titular del Sindicato de Fleteros aseguró que Andreani detectó el intento de sindicalización de esos trabajadores salteños y consecuencia de ello decidieron despedirlos. “Ellos nos piden por favor que no arruinemos la imagen de la firma, pero ¿arruinarla en un contexto de precarización laboral?”, se preguntó Pereyra. Y acotó que con las entregas de Mercado Libre, por ejemplo, cuando hay demoras, devoluciones, o problemas en la entrega, son ellos mismos quienes deben hacerse cargo de la pérdida o el no pago del envío, “y no las empresas que realizaron la venta o se comprometieron a hacer la entrega de los productos”.

“Los fleteros negociamos tarifas de entrega, a diferencia de los camioneros que tienen salarios y paritarias”, relató, y en ese marco repitió lo que ya había denunciado el delegado local, “están realizando tareas que no les corresponden como la clasificación de mercaderías y ni siquiera las pagan”.

“La negociación de la asociación de camioneros es solamente para capital federal, y Gran buenos Aires”, por lo que fuera de ese radio “es precarización laboral, y Andreani paga lo que se le antoja, eso sí, cuando vas a despachar alguna mercadería, te toman las medidas y el peso y te cobran algo que después no llega al bolsillo del fletero”, continuó el sindicalista.

Recordó que son todos monotributistas que prestan servicios, a quienes les exigen tener todos los papeles al día y los vehículos en condiciones, “y si nos quejamos la respuesta de Andreani es que si no nos sirve nos podemos ir, porque hay otros esperando en la fila”. Y que algunos están en esa situación desde hace “10 o 12 años”.