El martes, cuando se cumplan dos semanas del fallo que confirmó la condena a prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el PJ tendrá en su sede de la calle Matheu una reunión importante. Los apoderados del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (que conduce Máximo Kirchner) y los del Frente Renovador (que conduce Sergio Massa) van a empezar a delinear el diseño de la alianza electoral para los comicios, no solo de septiembre en la provincia de Buenos Aires, sino también para los de octubre.

Según supo este diario, la idea es que para estas elecciones la boleta lleve el nombre de "peronismo", como propuso Massa en uno de los encuentros de la semana pasada en el PJ. El tiempo límite que tienen para el caso de la provincia de Buenos Aires es el 9 de julio. Ese día deberán presentar la alianza formal y, por eso, en la reunión del martes los apoderados de los partidos políticos que integraron históricamente las alianzas empezarán a debatir. Por parte del PJ bonaerense, Kirchner designó como supervisor de la reunión a Facundo Tignanelli y por parte del FR eligieron a Rubén Eslaiman. Además están los apoderados del PJ, Gerónimo Ustarroz y Patricia García Blanco, y del FR, Eduardo Cernul y Sofía Vanell.

Los grandes ausentes en ese encuentro serán los representantes del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Quienes están organizando la reunión en el PJ para el próximo martes explican que no fueron invitados porque el espacio "Movimiento Derecho al Futuro", no es un partido político, sino una agrupación como lo son La Cámpora o el Movimiento Evita. "No es un partido político como Kolina o el de Mario Secco, que se llama Frente Grande", detallan y dicen que, en una segunda instancia, todos esos partidos también serán convocados.

"La intención de este encuentro será empezar a formalizar todo desde el punto de vista jurídico para llegar bien con los tiempos e inscribir la alianza", detallan desde el PJ. Luego, explican, la mesa de trabajo se sostendrá para, en una segunda etapa, "definir un sistema", para comenzar con la confección de las listas. "Aún no sabemos los nombres, pero van a salir de ahí", agregan. En esa instancia sí habría representantes de todos los espacios, no solo de los que están formalizados como partidos políticos.