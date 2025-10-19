El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, sufrió un robo digno de una película este domingo, cuando un grupo de ladrones ingresaron al establecimiento y se llevaron joyas de “valor incalculable” de la colección de Napoleón.

Tras el robo, que duró apenas 7 minutos, las autoridades decidieron cerrar las puertas del lugar durante el resto del domingo.

"El Museo del Louvre permanecerá cerrado hoy por razones excepcionales. Las personas que hayan reservado una visita para esta fecha recibirán un reembolso", comunicó la institución en su página web.

Según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para ingresar a través de la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras de refacción.

Una vez dentro, usaron una cortadora de disco para romper los cristales y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa.

“Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”, aseguró Nuñez, quien calificó el hecho como un “robo importante”.

Si bien la lista oficial del botín aún no ha sido confirmada, el diario francés Le Parisien aseguró que los ladrones sustrajeron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz”.

Una de las joyas robadas, la corona de la Emperatriz Eugenia, fue encontrada más tarde en las inmediaciones del museo, con roturas.