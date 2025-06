Minutos antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, Sergio Massa ingresó a la sede del PJ nacional en su camioneta de vidrios polarizados para estar con la expresdienta. Durante la tarde del martes conversaron y él estuvo ahí justo cuando llegó la noticia del Máximo Tribunal de Justicia, que confirmó lo que ya todos esperaban. Por estas horas, junto a Máximo Kirchner, Massa es una de las personas sobre las que la expresidenta se respalda y consulta.

El vínculo estrecho de Massa con La Cámpora y con Cristina, sin embargo, no es nuevo. Viene desde tiempos del Frente de Todos. El tigrense, según dicen en su entorno, está convencido de que la única forma de ganarle a Milei en las urnas es con la unidad total del peronismo y, en ese sentido, están participando --él y todos los dirigentes de su partido, el Frente Renovador--, de las distintas actividades que tienen como epicentro la sede nacional del Partido Justicialista.

"Massa considera que el eje central tiene que ser la unidad del peronismo y que esa es la única forma de enfrentar a Milei para poder reconstruir al país", puntualizan sus allegados y cuentan que eso fue lo que planteó en la reunión que el jueves por la tarde se hizo en la sede del partido que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Fue una de las primeras veces que, tras la derrota de noviembre de 2023, se lo vio participar de un evento de esas características.

Su presencia tan activa estos últimos días al lado de CFK despertó la suspicacia de varios dirigentes del peronismo, que analizan que, ante un escenario en el que Axel Kicillof está enemistado con La Cámpora y mantiene una relación tensa con CFK, Massa quiere aparecer cerca de ella como un posible sucesor en el futuro. Algo que, por supuesto, niegan desde el Frente Renovador, aunque por lo bajo opinan que "él está para jugar otro partido".

El jueves, antes de ir a la reunión del PJ, Massa estuvo con Máximo Kirchner en las oficinas que tiene sobre la calle Libertador, por eso llegaron juntos a la sede de Matheu. Entraron y Máximo se sentó en la cabecera. Massa se ubicó a su derecha, y, a la izquierda, se sentó rápidamente Juan Grabois. "Sergio lo conoce a Máximo de chico, tienen una relación muy antigua", recuerdan en su entorno sobre el vínculo con el hijo de la exmandataria y presidente del PJ bonaerense, y destacan que, durante los últimos días, tanto con él como con CFK, Massa tuvo muchas charlas "en el orden de lo personal".

El que no estuvo presente ese día y se perdió "la foto de familia", fue Kicillof. Según explicaron los organizadores de la reunión, el senador José Mayans lo había llamado antes y le había dicho que habría una reunión especial para los gobernadores el martes de la semana siguiente. Que por eso no hacía falta que vaya. Sin embargo, en La Plata se encendieron todas las alarmas cuando vieron que en la mesa estaba sentado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quién respaldó a Axel durante los últimos meses y hasta se había enfrentado a CFK en las últimas elecciones partidarias para disputar la presidencia del PJ. Tampoco hubo ningún enviado del gobernador, a diferencia de lo que venía ocurriendo durante las últimas reuniones en el PJ.

En el encuentro del jueves, Grabois opinó que en las próximas elecciones bonaerenses el peronismo se debía abstener o llamar a votar en blanco. Massa se mostró en desacuerdo con esa postura. Él expresó que hay que "jugar y ganar". Incluso, dicen, propuso competir bajo un sello denominado "peronismo", y no como se hizo en otras ocasiones en las que el espacio se encolumnó bajo nombres como "Frente de Todos", "Unión por la Patria", "Unidad Ciudadana" o "Frente para la Victoria".

Si bien antes de que se conozca la condena contra la expresidenta se rumoreaba con que el líder del FR podría llegar a ser candidato por la primera sección electoral durante las elecciones de septiembre de la provincia de Buenos Aires, Massa, además de proponer que se vaya a las elecciones bajo el sello "peronismo", consideró que al haber "una polarización brutal, no importa quién sea el candidato".

De hecho, subrayan que considera que en las próximas elecciones el peronismo puede poner en las listas "candidatos que no sean famosos", pero que sí o sí generen consenso "para que todos se sientan adentro y poder ganarle al gobierno". "Sergio dice que la unidad es precondición, pero que con eso no nos alcanza, porque venimos de la unidad y perdimos. Ahora cree que es hora de abrir la cabeza y construir una nueva mayoría", agregan desde su círculo íntimo.

El excandidato a presidente del FDT, además, está preocupado por el voto joven. Según una encuesta que Suban Córdoba hizo después de que se conociera la confirmación de la condena de CFK, el 70,9 de los jóvenes de 16 a 30 años creen que ella es culpable. Sin embargo, entre los que tienen entre 31 a 45 años ese porcentaje se reduce al 45,5 por ciento.

"Estamos en una realidad distinta y hay una polarización total. Tenemos la costumbre de ir a la calle y del abrazo, que está bien, pero ellos juegan otro partido, que es el partido digital y, si no nos reconvertimos, no le vamos a ganar nunca. Sobre todo en el sector de los más pibes, de los menores de 30", analizan desde su espacio. "A los menores de 30 no le estamos llegando ni siquiera con la información, ni siquiera nos ven, no saben de lo que estamos hablando. Podemos enojarnos o tratar de trabajar para cambiarlo", agregan.

Durante los últimos días, dirigentes del FR estuvieron casi todo el tiempo en el PJ. Es el caso de la diputada Cecilia Moreau. Pero ella no fue la única, también circularon por la sede de la calle Matheu Malena y Sebastián Galmarini, Juan Andreotti, intendente de San Fernando, el diputado Diego Giuliano, Alexis Guerrera, exministro de transporte, Rubén Eslaiman, diputado provincial y presidente del FR Bonaerense y Marcos Pisano, intendente de Bolívar, entre otros.

En línea con el tweet que Massa escribió el día de la condena contra CFK, que decía que la causa denominada Vialidad "está plagada de irregularidades", y con el comunicado que sacó el Frente Renovador que agregaba que "la judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República", un dirigente del círculo íntimo de Massa, Sebastián Galmarini, expresó que el expediente "es un papelón jurídico", por tres razones.

En primer lugar, dijo: "porque rompe un principio del derecho de responsabilidad objetiva, nunca se realizaron todas las pruebas", en segundo "porque la Corte se excusó con un tecnicismo jurídico (el art. 280) con una velocidad desconocida y llamativa para un caso de gravedad institucional como este", y por último, "porque nunca son buenas las soluciones judiciales a problemas políticos".

Galmarini, para finalizar, opinó que "las causas judiciales no tienen que servir para ratificar prejuicios ni cumplir con la opinión pública". "No nos pueden acusar de kirchneristas o de soldados de CFK, sin embargo estamos muy convencidos de que el fallo es una barbaridad y de que es todo un delirio. Se trata de una intervención directa sobre el proceso electoral", aseguran desde el FR.