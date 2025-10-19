Este domingo 19 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Según indicó en Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 22.

El lunes las condiciones serán casi idénticas, con cielo parcialmente nublado, pero con un ascenso de los valores térmicos: 14 de mínima y 25 de máxima.

Para el martes también se espera cielo parcialmente nublado y la misma tendencia de temperaturas en ascenso, con registros que oscilarán entre los 16 y 27 grados.