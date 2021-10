Metidos de lleno en la campaña para las elecciones generales del 14 de noviembre, en la que se definirán los tres salteños que representarán a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, los candidatos recorren la provincia para hacer conocer sus propuestas.

En el caso del Frente de Todos, quien encabeza la lista, Emiliano Estrada, compartió junto a productores, artesanos y teleros de Seclantás un espacio en el que conversaron sobre las oportunidades de acceder a financiamiento para potenciar sus actividades.

El candidato destacó a los pequeños emprendedores de los Valles Calchaquíes, porque representan la mirada que se necesita en toda Salta. “Son gente de trabajo y esfuerzo que mira para adelante, pero sin dejar de respetar la cultura, sus tradiciones y a sus pares”, señaló.

Luego, repasaron junto al intendente Mauricio Abán, la diversidad de gestiones que realizaron en conjunto, cuando Estrada era ministro de Economía de la provincia. De esa época subrayaron haber logrado que se declare Lugar Mágico a Seclantás, se hizo el Paseo de Artesanos, y se construyó la escuela.

“Cuando fui funcionario nacional, siempre me puse a disposición para gestionar las inversiones necesarias para el crecimiento de este pueblo. Así conseguimos las maquinarias para el desarrollo de los pequeños productores. Convencimos al Gobierno Nacional de la necesidad de que haya luz en Luracatao, para lo cual se van a destinar 10 millones de dólares para concretar esa obra. Allí queda demostrado lo que el Gobierno nacional quiere hacer con Argentina: invertir en un lugar en el que la mayoría de los argentinos no sabe ni que existe. No importa cuántos argentinos haya allí, lo que importa es transformar la calidad de vida de quienes viven, trabajan y producen en ese lugar”, expresó Emiliano Estrada.

Más adelante, el candidato a diputado nacional avanzó en explicar algunas de las propuestas para quienes viven en la región: “Vamos a propiciar la creación de un mercado concentrador para los productores del Alto Valle; que los artesanos tengan un punto de venta fuera de Seclantás, donde puedan comerciar sin intermediarios. Además, el turismo le dio a este pueblo una visibilidad que antes no tenía. En este sentido, la pavimentación de la ruta 40 es importante para que se puedan visitar los valles, y que se traduzca en oportunidades para los guías de turismo, en más platos de comida en restaurantes, en más camas ocupadas por turistas; esa es la realidad que está atrás de esa obra”.

Antes de de finalizar el encuentro, Estrada agradeció a los seclanteños que lo acompañaron con su voto en las PASO de septiembre y resaltó que el Gobierno nacional interpreta y entiende al interior profundo de la provincia, “por eso todo este trabajo pensado para una planificación y un encadenamiento productivo porque sabemos que esa es la Argentina que queremos”.

Además, indicó que aspira a “que en la toma de decisiones, pese lo mismo un municipio como Seclantás, que uno como Orán. El futuro de Salta es teniendo esta mirada que incluya a todos, con oportunidades y desarrollo. Trabajamos para que la identidad cultural de Salta esté puesta en valor. Esto es darle continuidad a esta tarea, para conseguir una Salta basada en el empleo y con una fuerte impronta productiva”.