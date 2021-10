Mariano Macri, el menor de los hermanos del clan del expresidente, abrió una cuenta en Twitter al sólo efecto de despegarse de su aparición en la lista de los Panamá Papers. "Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza", posteó. Y siguió arremetiendo contra Mauricio: "Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo".

La explicación de Mariano Macri es que abrió la cuenta "en alguna de las tantas etapas de las prolongadas desavenencias con algunos de mis hermanos y con el managment de la empresa familiar (finales del año 2015, principios del año 2016), hubo un entendimiento para que los accionistas recibiéramos dinero de la sociedad familiar" y que "con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más, esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del managment que conducen la empresa familiar".

Agregó que "es así que la sociedad TNB Investments Limited nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital. No le di utilidad alguna, circunstancias me obligaron a seguir con mi actual lucha que acaba de sumar un nuevo capítulo al presentarme como querellante en la causa del Correo Argentino. Es por esto que nada tenía que declarar ante ningún organismo, ya que como dije, se trató de una sociedad sin actividad, movimiento ni aporte de capital alguno, sin activos ni cuentas".

Por otra parte, el hermano menor de Mauricio Macri siguió responsabilizando al expresidente de la declacle de las empresas familiares y de su familia mientras ejerció la primera magistratura. "Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo", aseguró.