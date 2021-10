El juez Martín Bava postergó la indagatoria del expresidente Mauricio Macri, que estaba fijada para hoy, para el 20 de octubre a las 10 por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió el 15 de noviembre de 2017. Macri está fuera del país y no tenía, a priori, previsto volver al país antes de fin de mes. Tampoco mostró apuro para meterse en el expediente, todavía no designó abogado y recién lograron notificarle el miércoles a las 15 que debía estar esta mañana en el juzgado federal de Dolores.

Después de idas y vueltas, el juzgado de Dolores recién consiguió notificar a Macri en las últimas horas de que estaba citado a indagatoria. La citación finalmente se entregó en la casa del expresidente en San Isidro y la recibieron tanto su secretario privado Darío Nieto como su esposa Juliana Awada. Macri está en Estados Unidos y tiene previsto participar en una actividad en Qatar con la Fundación FIFA que él preside.

Por ese motivo, el juez postergó la indagatoria pero dio a entender que el expresidente estaba jugando al gato y al ratón porque sus asesores opinaban en los medios pero no se presentaban en el juzgado. "He de resaltar que la exposición mediática que ha tenido el caso ha llegado al extremo de que personas de reconocida cercanía al imputado hagan referencia a esta causa y hasta brinden información a diferentes medios de prensa sobre posibles acciones y/o estrategias judiciales que el imputado llevaría adelante ante este juzgado. Sin perjuicio de ello, hasta el momento no se ha presentado ningún escrito ante esta sede con motivo de ejercer el patrocinio jurídico del imputado", escribió el juez que subroga en Dolores.

Bava citó a indagatoria a Macri el viernes pasado por haber ordenado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que realizara tareas de inteligencia ilegales sobre el colectivo de familiares de los submarinistas del ARA San Juan. Lo hizo después de procesar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto con otros agentes y exagentes de la AFI, por el espionaje ilegal sobre las familias, que se extendió desde finales de 2017 hasta finales de 2018.

"No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan", escribió Bava.

En las últimas horas, se había presentado Patricia Bullrich, en tanto presidenta del PRO, para decir en el juzgado que Macri no concurriría a la indagatoria por encontrarse con “compromisos internacionales” en el exterior hasta fin de mes. A las horas, el abogado Pablo Lanusse confirmó en la señal LN+ que Macri no iría por encontrarse en Estados Unidos y que recién había sido notificado de la citación el miércoles por la tarde.

La presentación de Bullrich en el juzgado no tiene valor en el expediente, aunque sí el mensaje es claro: politiza la citación. En el macrismo buscaban que la indagatoria se postergue hasta después de las elecciones del 14 de noviembre. Los asesores del expresidente le atribuyen a Bava intencionalidades políticas y mientras tanto delimitan la estrategia que permita o recusar al juez o forzar resoluciones que digan que el juzgado de Dolores no es competente para investigar a Macri.

Macri deberá designar abogado en los próximos tres días hábiles, según explicó Lanusse. En la estrategia de estirar los tiempos, es probable que recién lo haga la semana próxima.

Según la reconstrucción del juzgado, los agentes de la AFI estuvieron enfocados --durante el tiempo que duró el espionaje a los familiares del ARA San Juan-- a anticiparle a Macri cuáles serían los movimientos y cuáles serían los reclamos que harían en público o en privado.

En septiembre del año pasado, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció la inteligencia ilegal sobre las familias. En ese momento, Caamaño incluyó a Macri en la denuncia y reclamó su indagatoria, junto con la de los exdirectivos de la AFI y el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler. Durante la investigación, inicialmente a cargo del fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler, se identificó a los agentes que desde la base de la AFI de esa ciudad hicieron los seguimientos y el fiscal requirió la investigación de la denuncia tal como la había planteado Caamaño. Eso quiere decir que Macri siempre estuvo imputado, lo que desalienta el argumento de que el juez de Dolores realizó una citación intempestiva.

Bava también llamó a indagatoria a los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra, los interrogó pero aún no resolvió su situación.