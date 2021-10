"Tenemos que ser conscientes de lo que nos tocó vivir y tener una lectura lo más aproximada posible a lo real. Por eso preferí, en silencio, salir a escuchar lo que pasó", explicó a todo su gabinete el presidente, Alberto Fernández, hoy por la mañana en el Museo del Bicentenario, acerca de su decisión de, tras la derrota en las PASO, salir a recorrer distintos barrios de la Provincia de Buenos Aires y conversar de primera mano con la ciudadanía. Además, el mandatario reflexionó ante todos sus ministros que "la pospandemia tiene un gran componente de desánimo", y dijo que "no le estamos hablando a la misma sociedad del 2019 por lo que le tocó vivir durante la pandemia". En la reunión, que se extendió por más de tres horas, cada funcionario expuso sobre las diversas políticas que vienen llevando adelante sus carteras. El Presidente, para finalizar, les pidió "mucha presencia territorial".

Sobre sus recorridas de estos días por los barrios y sus encuentros con distintos actores sociales, Fernández les contó a los titulares de las carteras que, en su gran mayoría, escucha planteos acerca de problemas de inseguridad; de ingresos; de inflación; el reclamo de que los planes sociales que se transformen en empleo y el pedido de que el Gobierno resuelva el tema y brinde apoyo a las personas que cobran salarios de entre 40 a 70 mil pesos. "Tengamos en claro cuáles son los problemas y cuáles son las urgencias y trabajemos para resolverlo de manera acelerada", les pidió.

"El Presidente nos dijo que todos los programas que lanzamos están funcionando muy bien y nos pidió mucha presencia territorial, que vayamos a contar todo lo que hacemos. Por otro lado, expresó que hay que entender que hay una sociedad muy golpeada después de esta guerra que ha sido la pandemia", explicó tras la reunión del gabinete el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. "La salida en esta nueva etapa es con el Presidente al frente y yendo para adelante. Vimos al Presidente con mucho entusiasmo, le hizo muy bien el vínculo de cercanía con la gente", opinó Zabaleta y agregó que "me parece que está bueno que no haya intermediarios en esa relación que él (por Fernández) tiene que construir hacia adelante, no solamente mirando una elección, sino de cara al 2023”.



Otro de los ministros que participó del encuentro indicó que el Presidente habló de una "agenda de futuro", que debe "mezclar presente, trabajar en los problemas de la gente, y con la expectativa de la salida de la pandemia". "Va a haber grandes actos a partir de la semana que viene en las calles, con la posibilidad de que la gente se vuelva a encontrar, después del esfuerzo que hemos hecho", adelantó.

La vacuna contra el coronavirus y la masiva campaña de vacunación, en tanto, fue otro de los ejes del encuentro. En ese caso, el ministro de Educación, Jaime Perzyck, indicó que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, "contó que llegaron siete millones de Pfizer para vacunar a adolescentes de secundaria y que están las vacunas para niños de 3 a 11 años, que se aplicarán en las escuelas y en vacunatorios, pero acordando con el sistema de educación". Además, señaló que "todavía no está el tercer refuerzo de vacunas para el personal de salud, pero hay que estimular, convencer y entender que la vacuna tiene que ver con la unidad de un país".

Además de todos los ministros --salvo el de Trabajo, Claudio Moroni, que se encontraba de viaje en la provincia de Chubut-- estuvieron presentes en la reunión --que comenzó cerca de las 11 en el Museo del Bicentenario-- los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; de Comunicación y Prensa, Juan Ross, y de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zapesochny. La reunión anterior de ministros había sido el 22 de septiembre en el Salón Eva Perón y estuvo a cargo de Manzur. En aquella ocasión, el Jefe de Gabinete había señalado que el objetivo del Gobierno nacional es que la "reactivación económica llegue a todos los sectores por igual".