TEATRO

Vigilante

Una garita de seguridad y un dedo juvenil desgarra el polvo de las ventanas: “Puto, Rati Botón, Morocha menos miedo te meten de todo”. Una vigilante que trabaja en el silencio de la calle y cuida a sus hijas a la distancia. Se enamora de un pibito hermoso que entra a las casas del barrio y sueña con volverse pelo, bolsa o fantasmita. Estrenada originalmente en 2017 en el Teatro La Materia, esta obra con dramaturgia y dirección de Laura Sdbar formó parte del Festival Novísima Dramaturgia Argentina, la Bienal de Arte Joven 2019 y fue seleccionada por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en su convocatoria de teatro para este segundo semestre del año. Vestuario y escenografía de Pía Drugueri y luces de Mariano Arrigoni. Con Claudia Cantero.

Domingo 17, a las 19, en el Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis. Reservas online a partir del lunes previo a la función.

¿Tenías frío?

Un despliegue de palabras que intentan recuperar un sentido. La imposibilidad de reconstruir, narrar la experiencia propia y ajena durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Un territorio configurado en capas, estratos geológicos en los que hurgar. Frases, poemas, sueños, cuentos, articulan el corpus dramático de una obra de Natalia Casielles que concibe su imaginario a partir del relato de sus interpretes, la mirada de su directora Laura Yusem y el entretejido con las textualidades: El narrador, de Walter Benjamin; La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera; En mi nombre: Historias de identidades restituidas, de Ángela Pradelli; y Hoy, de Juan Gelman. Con Silvia Ataefe, Daniel Braguinsky, Mariana Ceballos, Ana Rodríguez Arana y Guillermo Rodríguez Riedel.

Sábado a las 21, en Casa Sofía, Fitz Roy 1327. Entrada: $700.

MÚSICA

Spanish Model

Un año después de Hey Clockface (2020), un disco en el que Elvis Costello no temió aventurarse musicalmente mucho más que en el anterior Look Now (2018), llega esta decidida aventura: la de tomar las pistas originales grabadas con The Attractions para This Year Model (1978) y usarlas para realizar una nueva versión en castellano junto a un seleccionado del rock latino actual, y otros estilos también. Así que, al tiempo que acaba de revisitar y ampliar su disco Armed Forces (1979) en una extensísima edición super deluxe, el viaje al pasado de Costello se reserva un capítulo lleno de presente, en el que aquel clásico se reinventa en las voces de artistas como Jorge Drexler o Fito Páez, pero también Juanes, Jesse & Joy, Nina Díaz o Francisca Valenzuela. Atención con las versiones de La Marisoul (en la foto, con Costello), que convierte “Little Triggers” en “Detonantes”; Draco Rosa y un “The Beat” que deviene “Yo te vi”; y la chilena Cami y su “La chica de hoy”, o sea “This Year’s Girl”.

Canciones como flores

Desde la ciudad de Santa Fe llega este segundo disco del cuarteto Barro, integrado por Cintia Amorela Bertolino, Franco Bongioanni, Agustina Cortés y Gonzalo Díaz, que en el 2014 debutó discográficamente con Meteorológico. Presentado como “canciones-ofrenda a la naturaleza, a lugares, a las personas que vienen y las que ya no están: una ofrenda a la vida que nos rodea”, en este nuevo repertorio de once canciones eclécticas, urbanas y del litoral, aparecen y conviven ritmos afro americanos con sutiles contrapuntos de la música de cámara, y momentos de improvisación jazzísticos y de intensidad cercanos al rock. Canciones como flores ha sido editado por el sello Shagrada Medra, bajo la tutela de Carlos “Negro” Aguirre y Luis Barbiero.

ONLINE

Colonia Dignidad

La tristemente célebre colonia germano-chilena, fundada por ex nazis en los ‘50 en la Región del Maule​​ del centro de Chile, ha sido objeto de varias aproximaciones audiovisuales recientes, como el largometraje Colonia (2015), protagonizado por Emma Watson, y la miniserie Dignidad –que en mucho recuerda a la celebrada novela Sprinters, de Claudia Larraguibel–, disponible en Amazon. Esta nueva serie documental producida en Alemania es un racconto de las operaciones de la secta dirigida por Paul Schäfer, el líder evangelizador que huyó al país trasandino luego de fuertes denuncias de pederastía. Los seis episodios subidos a Netflix detallan los múltiples casos de abuso, violencia y tortura denunciados, y el vínculo íntimo con la dictadura de Pinochet en los ‘70. Muchos de los entrevistados por el equipo documental comandado por Annette Baumeister y Wilfried Huismann son colonos que sufrieron las vejaciones de Schäfer, como el narrador de la serie, el actor y trabajador social Salo Luna.

Mr. Robot

Dos años después de su estreno internacional, Amazon Prime Video acaba de incorporar a sus menús la cuarta y última temporada de la serie protagonizada por Rami Malek, como el ingeniero especializado en ciberseguridad con trastorno de identidad disociativo. Luego de enamorar y desenamorar a la crítica especializada, la saga volvió a ser considerada una de las mejores del año 2019, con su trama influenciada por el thriller paranoico regresando al origen, saliendo un poco de la cabeza del hacker para abrirse nuevamente al mundo. De esa manera, la historia se reencuentra con un universo corporativo que acaba de quedar patas para arriba, y a nuestro “héroe” conversando con su otro yo de igual a igual.

CINE

Simplemente negro

Una primera impresión, inevitablemente simplista, podría referir al film protagonizado y codirigido por el comediante y rapero Jean-Pascal Zadi como una versión francesa de Borat. Pero eso no sería estrictamente cierto. Si algo se propone Zadi –poco conocido por aquí, pero ciertamente popular en su país– es poner en tensión cuestiones como la identidad, el racismo y la xenofobia con humor y algo de incorrección política. Bajo el formato del documental falso, el antihéroe se propone impulsar una marcha de “hombres negros”, enfrentándose de entrada con el reto de las mujeres, otros hombres de color –pero de origen indio o árabe– y la desconfianza tanto de un grupo radicalizado como la de su propio padre. Los enormes dientes del actor son objeto de burla de principio a fin, pero la película evita en gran medida la comicidad física para centrarse en problemáticas más urgentes y complejas. Zadi ganó por este papel el premio al Mejor Actor Revelación en los premios César entregados este año.

El secreto de Maró

Luego de cinco años de ausencia de la pantalla grande, Norma Aleandro regresa al cine encarnando un personaje diseñado al milímetro para su talento. Maró es la encargada del restaurante de un club social y sociedad de fomento armenios en Buenos Aires, que a la manera de Luna de Avellaneda corre el riesgo de ser cerrado por falta de clientes (o transformado en fábrica de minutas para oficinistas). Dirigida por Alejandro Magnone, la película –que podrá verse exclusivamente en salas– cruza esa línea costumbrista con el recuerdo en carne viva del genocidio armenio, cuna de muertes y dolorosas separaciones. Acompañan a Aleandro figuras como Lidia Catalano, Florencia Raggi y Héctor Bidonde.

TV

Vigil

Casi en simultáneo con el lanzamiento en el Reino Unido, esta producción seriada de la BBC, surgida de la mente de los creadores de Line of Duty, relata hechos de rutina que, de a poco, comienzan a revelar una conspiración de alcance internacional. La detective de la policía británica Amy Silva (Suranne Jones) ingresa al submarino HMS Vigil para investigar la reciente muerte por sobredosis de un tripulante, ocurrida en circunstancias por los menos sospechosas y casi al mismo tiempo que la desaparición de un barco pesquero. Ya en viaje subacuático, y con la claustrofobia a flor de piel, la escasa colaboración de la tripulación impide el avance de la investigación de Silva, pero en tierra su colega y amiga Kirsten Longrace intenta ayudarla con su propia pesquisa. Policial procedimental bien british, el guion logra sostener la tensión durante los seis episodios, confirmando una vez más la teoría de que ningún relato de submarinos puede ser del todo malo.

Martes a las 21, por OnDirecTV.

HIT

Seguramente el éxito de Merlí haya tenido algo que ver. Aunque el personaje titular de esta nueva serie española producida por la TVE –el profesor de escuela secundaria Hugo Ibarra Tomás, origen del acrónimo HIT– no se anda con volteretas filosóficas a la hora de encauzar los estudios y la vida de sus alumnos. “HIT es un personaje polémico, marcado por un traumático pasado, que selecciona a un grupo de alumnos y les ofrece unas clases nada convencionales”, afirma la sinopsis oficial. Creada por Joaquín Oristrell (Cuéntame cómo pasó), la historia toca temas como la sexualidad, las adicciones y la soledad en la era de la hiperconectividad y las redes sociales.

Lunes a las 22, por Europa Europa.