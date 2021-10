Con la complicidad de Jorge Broun para evitar goles con sus atajadas y Gino Infantino para sorprender a todos en La Plata con su faceta goleadora, Central lograba una trascendente victoria ayer ante Estudiantes pero se la arrebataron al final. Se vio dominado, jugó mucho en su campo pero nunca se resignó a intentar atacar. Y en esa determinación emergió la figura del chico Infantino, con dos goles, uno en cada tiempo, para darle al canaya tres puntos que lo sacan de una mala racha.

Entre el dominio de Estudiantes y la decisión de respuesta que mostraba Central, el partido se jugó en las áreas, con jugadas de gol que aparecían en cada avances, aunque el canaya sufrió por el juego, incluso a pesar de sacar ventaja.

Porque Estudiantes era incisivo. El local, por derecha, sacó diferencias en cada corrida y puso muchas pelotas en el área de Broun. El arquero canaya desvió en el primer un remate de Del Prete y después tuvo que resolver un remate de Castro, también apareciendo a espaldas de Blanco.

Central también se proponía ser agresivo a pesar de tener menos la pelota. Y fue efectivo. Porque en la primera jugada armada, tuvo a Ruben con dos intentos de remate, el segundo se desvió, le cayó a Infantino y el juvenil canaya definió de primera, por sobre Andújar, para marcar su primer gol en la máxima categoría.

Lo que no pudo hacer Central es revertir la facilidad que Estudiantes disponía para atacar. Broun desvió un remate de Del Prete, la pelota estrelló en el travesaño y luego llegó el empate. Castro recibió un rebote en un tiro de esquina y al quedar espaldas al arco definió de taco para superar al arquero auriauzul.

El dominio local se mantuvo en el segundo tiempo. Pero ya Estudiantes no tenía tanta claridad en los metros finales, y así Broun dejó de ser un jugador de tanta participación.

Central aguantó en su campo el primer cuarto de hora, pero más segundo en su disposición defensiva. Para intentar sacar al equipo de su campo, Cristian González metió a Covea. El venezolano, en las primeras pelotas que tocó, las llevó hasta el área rival, lo que le dio respiro al fondo canaya. Al rato, apareció por derecha Marinelli y sacó un centro pasado que encontró solo a Infantino frente al arco. El juvenil sacó una volea y enmudeció al estadio con el gol.

Estudiantes desesperó y el partido pasó a jugarse de arco a arco. Central pasó a tener el juego bajo control pero en la última pelota atropelló Ayoví en el área chica para anotar el empate.















2 Estudiantes

Andújar

Godoy

Rogel

Noguera

Pasquini

Kociubinski

Zuqui

Sánchez Miño

Castro

Pellegrini

Del Prete

DT: Ricardo Zielinski





2 Central

Broun

Martínez

Almada

Garay

Blanco

Ojeda

Desábato

Marinelli

Ferreyra

Infantino

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 27m Infantino (C) y 42m Castro (E). ST: 22m Infantino (C) y 45m Ayoví (E).



Cambios: ST: Desde el inicio Díaz por Pasquini (E), 18m Covea por Ferreyra (C), 25m Ayoví por Pellegrini (E), 35m Zapiola por Zuqui y Aguirregaray por Castro (E), 37m Lo Celso por Infantino (C) y 45m Meriano por Marinelli y Luques por Desábato (C).

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Estudiantes de La Plata