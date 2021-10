Luego de que la sentencia judicial sobreseyera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los acusados por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, los sobreseídos coincidieron en señalar que el fallo terminó con "un claro ejemplo del lawfare" y que se originó tras la denuncia que realizó en su momento el fallecido fiscal Albergo Nisman.



Tanto Oscar Parrilli como Juan Martín Mena, Andrés Larroque y Eduardo Zuaín apuntaron al Poder Judicial, la relación de la justicia con el gobierno de Cambiemos y el rol de los medios de comunicación. En ese sentido, el senador Parrilli aseguró que "el fallo es un simple acto de estricta justicia" y agregó: "No sé si me pone contento, sino que marca algo positivo: que este fallo se da dentro del Poder Judicial".

Parrilli enfatizó que, "cuando uno lee los fundamentos, se da cuenta de la gran mentira que se montó y la relación entre Olivos, los jueces (Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos, la DAIA, y los encuentros entre ellos, y el interés de Macri por llevar adelante esta causa junto a la justicia encabezada por (Claudio) Bonadio, (Jorge) Taiano, (Juan Bautista) Mahiques, son todos los personajes que hicieron esto".

"Esto no puede quedar así", señaló el senador del FdT que apuntó contra los jueces Hornos y Borinsky y el fiscal Taiano y las querellas al insistir que "no puede quedar así tan impune porque no pueden mancillar el nombre de tanta gente y provocarle tanto mal con total impunidad" y adelantó que analiza con sus abogados iniciar acciones legales.

El dirigente social Luis D'Elía también se refirió a sus cuatro meses presos por esta causa como una gran mentira: "Hace 6 años Macri aplicaba el Plan Lawfare conmigo, la Policía me sacaba esposado, con un casco, chaleco antibalas imputado de "Traición a la Patria" en la puerta 50 movileros "operaban" la condena periodística. Hoy me absolvieron. La causa Memorándum es nula".



En el mismo sentido se expresó Fernando Esteche, quien dijo que “es un pequeño alivio que no termina con el lawfare” y agregó que "mi primer pensamiento es para mis compañeros y compañeras que siguen encarcelados y para los que fueron condenados con el lawfare".

Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo que “fue la primera vez en seis años desde que existe esta descabellada causa judicial" en la que fueron "escuchados por un tribunal de jueces imparciales y se resolvió de la única manera posible". En ese sentido, Mena sostuvo que desde la justicia "estaban llevando adelante una causa absolutamente inexistente" porque el problema no era la falta de pruebas sino que "nunca hubo un delito".

"Eso fue lo que denunciábamos, pero nos encontrábamos frente a lo más canalla y servil de la justicia argentina, que durante años avanzó con un objetivo político", apuntó. Además, consideró que se trató de una "manipulación judicial" del expresidente Mauricio Macri para "reabrir una causa fenecida", algo prohibido por la Constitución.

"La hipótesis principal que nos adjudicaban, que era hacer caer las alertas rojas, no se produjo nunca y, para para ver que no se caían las notificaciones rojas, no hacía falta producir prueba; solo entrar a la página de internet de Interpol", subrayó. Por último, Mena ratificó "el compromiso de siempre" de la Justicia y el Estado argentino con las víctimas del atentado, a las que le deben "muchísimas respuestas".

A su turno, el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, destacó que la denuncia que derivó en la causa por el Memorándum con Irán "se hizo el 14 de enero de 2015, y se utilizó para definir un proceso electoral y cambiar un modelo económico de distribución del ingreso en la Argentina".

"También se hizo para que el país entrara en la noche más oscura del neoliberalismo con todos los padecimientos que eso le trajo a millones de personas", analizó. En ese marco, Larroque sostuvo que "por supuesto que (el proceso) recayó en algunas personas en particular, centralmente en la figura de Cristina como expresión máxima de un proyecto político, pero eso fue utilizado para alterar las circunstancias políticas de un país". El ministro dijo que "esto es lo que debería haber pasado desde el primer momento" y apuntó que "el proceso fue tan bochornoso y extravagante que hasta nos acusaron de traición a la patria y después la Cámara lo corrigió".

"El juicio oral de la causa de Memorándum hubiera sido un papelón", consideró Larroque, quien estimó que lo ocurrido tiene que ver con que "se desarrollaron estas estrategias de 'lawfare' y de utilización política del Poder Judicial", y además analizó que se necesita "una Justicia mejor, que esté acorde al sistema democrático y al funcionamiento de la república".

Asimismo, el embajador argentino ante la Federación Rusia y exvicecanciller, Eduardo Zuain, señaló que "se trató de un proceso que le hizo un daño muy grande a la imagen de Argentina”. “¿Con qué confianza se iba a sentar un diplomático extranjero a conversar con otro argentino sabiendo que esa conversación puede ser motivo de una denuncia penal? Eso es una locura. Hemos naturalizado barbaridades en los últimos años", afirmó Zuain. En ese sentido, el embajador consideró que "armaron esto para que (Mauricio) Macri pueda ser presidente y gane las elecciones. Gracias a esa persecución intentaron neutralizar al adversario político y poner en marcha con más libertad su proyecto que destruyó y endeudó al país".

El exministro de Defensa Agustín Rossi recordó aquellos días de cuando se conocieron los procesamientos. Las reuniones con CFK y los diputados. La detenciones y las posteriores visitas a la cárcel. Recordó también cuando visitó a Timerman: "Me dice 'Agustín, yo no hice nada malo y Cristina nunca me pidió que haga algo malo' con la voz quebrada, casi llorando, clamaba por su inocencia", agregó Rossi y afirmó: "Ahora la Justicia dice que no hay delito. Los académicos hablan de lawfare. Para el pueblo peronista todo es más simple: persecución política con el partido judicial como ariete más incisivo".