#CualquieraPuedeGooglear Clic a cinta: las tribus analógicas celebran la Cassette Week 2021, con festejos locales organizados por Los Pájaros Récords el 10/10 a las 18 en Mansión Tifón, Ramos Mejía, con feria de casetes y acústicos. Clic con K: con el plato caliente por el hit de Netflix El juego del calamar, la Semana de Corea ofrece variadas manifestaciones virtuales de la cultura coreana, de k-pop a gastronomía, juegos y experiencias de parejas argentino-coreanas (11 al 15/10). Clic con réplica: vuelve al formato presencial la Freestyle Master Series, que comenzará temporada con su fase peruana a partir del 10/10 en las redes de Urban Roosters.

#Pantallazos ¿Querés ver películas? Sale proyección de Implosión, de Javier Van de Couter, sobre la matanza escolar en Carmen de Patagones en 2004 (9 y 10/10 a las 19 en El Conti); y si no te dan ganas de salir prepará la varita que durante toda la semana que viene TNT va a dar la saga completa de Harry Potter. ¿Querés ver videos? Tenés el nuevo ciclo de Cont.ar, Música por cámara: Miradas del videoclip argentino, en el que directores arman producciones en el CCK sobre canciones de Agua Florida, Dakillah, Femigangsta, Lara91k, La Delio Valdez, Dinastia y más.

#SoloLectura El humorista y dibujante Gustavo Sala, autor del Bife Angosto del NO, entre otras maravillas del dibujo escatológico y/o rockero y/o fisura, publicó su guía ilustrada Buenos Aires en pelotas, a través de editorial Sudamericana. ¿Andás con hambre de datos sobre artistas? Salió Sin disfraz: Federico Moura (entrevistas esenciales), una investigación con compilación de reportajes sobre el histórico líder de Virus, que reunió Damián Carcacha y editó Vademécum. Y si te quedás manija de música de acá, la Biblioteca del Congreso abrió la muestra presencial y gratuita Patrimonio rock: así nació el rock nacional, de lunes a viernes a las 15.

#SessionConAmor El canal La Habitación de Boris sigue engordando su catálogo de sesiones de dormitorio con las de Nicola Carrara, Elefante Guerrero Psíquico Ancestral, 631, Chía y más. La cantante platense Ginebra grabó sesión en directo con banda en Pasaje Dardo Rocha, con temas de su EP No quería irme. Los rosarinos Psirco armaron la suya, El último eclipse, con tres canciones inéditas grabadas en ION. La Femme D'Argent compartió en dos partes su Live Set, registrado en La Manzana de las Luces con feats de Mariana Michi, Julia Ortiz (Perotá Chingó) y Ernesto Romeo (Klauss).

#AltaTemporada Si la vida me da series, yo la voy a soportar. Si estás para intrigas entre herederos millonarios despreciables, metete a la tercera de Succession, el gran tanque seriéfilo de HBO (17/10). Además, larga la segunda de la reencarnación del clásico sci-fi alienígena War of the Worlds (11/10, OnDirecTV) y debuta la animación The Great North, sobre un papá soltero con cuatro hijos que vive en Alaska (13/10, Star+).

#HacelaSimple Hay doble o nada para la cantante Clara Trucco, de Fémina, que se sumó al nuevo tema del trovador psicodélico Bruno Albano (El precio de importar) y también cortó single de Weste, el dúo que integra junto al uruguayo Ignacio Pérez (Ciempies). También salieron canciones nuevas del reggaero urbano Chris Deimon (Pesadilla), del cantautor Hormigas (Canción para después), del combo porteño Sobreviento (Para nacer de nuevo), de la electropopera Rosse Loudi (StarLight) y del norconurbano Agustín Ruiu (El lobo).