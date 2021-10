El Frente de Todos en Santa Fe parece estar decidido a no encontrar ninguna fórmula mágica o el efecto certero de algún slogan de último momento que ayude a recuperar votos para el 14 de noviembre. Sus principales dirigentes y candidatos están convencidos de que lo más importante es “mostrar lo que se está haciendo en Santa Fe de la mano del gobierno provincial y nacional, que es mucho”, como le dijo a Rosario/12 el candidato a senador nacional Marcelo Lewandowski. “Si uno mide espacio con espacio sí vemos que hay que recuperar votos, pero fuimos la lista más votada y en estas elecciones será un barajar y dar de nuevo”, asegura. Pidió que la gente a la hora de votar “al margen de los enojos y las angustias que todos podemos tener, que mire un poco más atrás y vea de dónde venimos, qué país nos dejaron y cómo intentamos salir”. Lewandowski afirmó que “no hay duda de que falta lo más importante, que todo lo que se hace se sienta en el bolsillo de la gente”.

“Lo más importante en este momento es mostrar lo que se está haciendo que no es poco. Después de la pandemia que pasamos, a veces no se toma dimensión que aquí entre el gobierno nacional y el gobierno provincial se está poniendo en marcha el aparato productivo como quizás no sucede en otras partes del país”, dijo Lewandowski y enumeró que en materia de infraestructura “hay una inversión fenomenal en todos los sectores. Podemos hablar de las autopistas, de la 33 de la 34; del tramo que se viene del tercer carril a la AO12, el puente de la AO12 sobre la autopista. Además de los gasoductos, de lo que se está invirtiendo en el ferrocarril, tanto de carga como de pasajeros donde vamos a volver a tener esos servicios que perdimos hace años”, resumió y señaló que “todo eso es lo que hay que salir a mostrar y también en materia productiva lo que está haciendo el gobierno de la provincia que desde el Plan Incluir y otras alternativas es mucho”.

Para el candidato a senador del Frente de Todos, que estará acompañado en la boleta por María de los Angeles Sacnun, “los discursos y los slogans son lindos para ganar las elecciones, después hay que llevar ideas y proyectos y para elaborarlos hay que conocer”, mencionó en dirección a su principal competidora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada. “Yo voy a una fábrica y nací en un colegio técnico, y sé cuál es la problemática y hablo con los empresarios. También con la gente de campo que me explica cuál es la problemática de las carnes y las entiendo. Y entiendo cuáles son las regiones en las que es necesario potenciar determinado tipo de ganado”, graficó. Y aseguró que “con slogans vacíos que sirven para que por ahí algunas personas digan me identifico con una frase, que además está coucheada, con eso no vamos a solucionar la vida de los santafesinos y de los argentinos en general”.

Para el candidato del peronismo “si uno hace una lectura midiendo espacio con espacio, uno dice hay que remontar. Pero la lista más votada ha sido la nuestra y estas elecciones del 14 de noviembre son un barajar y dar de nuevo”, aseguró. “Entonces habrá que ver qué pasa porque entendemos que habrá muchos votos nuevos dando vueltas, entre los que no fueron a votar, los votos de los que no llegaron al piso exigido, aquel al que le impugnaron el voto. Nos dicen por ejemplo que hubo varios casos en los que colocaron las dos boletas del Frente de Todos; entonces creo que hay para discutir por lo menos 500 mil votos respecto a las Paso de septiembre”, concluyó.

Lewandowski pidió a los votantes "acordarnos de dónde venimos, qué país nos dejó el macrismo y el esfuerzo qe hubo que hacer para recuperarnos en medio de una pandemia que también hubo que atender". Y aseguró que "más allá de los enojos y las angustias por las que todos atravesamos debemos tener en cuenta estas circunstancias para tomar real dimensión de todo lo que se ha hecho y se ha invertido en estos años y sabremos que más temprano que tarde la gente lo empezará a notar en su vida cotidiana, en su bolsillo", concluyó.