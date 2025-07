SIGUEN GIRANDO ► Winona Riders monta el momento y anuncia doble gira, con aventura por Europa y el norte y oeste argentino: primero, con fechas en Salta (10/7), Jujuy (11/7), Tucumán (12/7), Santiago del Estero (13/7), San Luis (14/8), San Juan (15/8) y Mendoza (16/8); y en noviembre y diciembre, con viaje al Viejo Mundo con shows en Madrid, Barcelona, París, Berlín, Copenaghe y Dublin ► A partir del 25/7, Indios sacará a girar su nuevo disco, Artificio, con shows en las ciudades de San Luis, Mendoza, San Juan, CABA (23/8, C Art Media), La Plata, Paraná, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Río Cuarto y Santa Fe, con escalas en Montevideo, Santiago de Chile y Lima ► Marilina Bertoldi también prepara tour para presentar su disco Para quién trabajás, vol. 1, con fecha confirmadas en Rosario (12/9), Córdoba (13/9), Mar del Plata (26/9), Santiago de Chile (4/10), Montevideo (11/10), Tucumán (17/10) y Neuquén (24/10) ► Y El Zar inicia su Paradiso Tour, con un primer tramo federal que lo llevará por Tucumán (22/8), Salta (23/8), Neuquén (30/8), Rosario (5/9), Córdoba (6/9) y Río Cuarto (7/9) y luego escalas americanas (Chile, Uruguay, México, Costa Rica) y europeas (Irlanda, España, Alemania).

FESTIVALIPSIS ► Cosquín Rock 2026 ya tiene en venta –únicamente en su sitio oficial– las entradas para su edición #26, que será el fin de semana del 14 y el 15/2, nuevamente en el Aeródromo de Santa María de Punilla ► Y un mes después, Buenos Aires tendrá una nueva edición de Lollapalooza Argentina, del 13 al 15/3 en el Hipódromo de San Isidro, con tickets early bird a la venta desde el 10/7 vía AllAccess.

DE VISITANTE ► Los punks melódicos estadounidenses Green Day coparán la cancha de Huracán, el 9/9 ► Shakira anunció que el cierre de la pata latinoamericana de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour será en Argentina, el 8 y el 9/12 en el estadio de Vélez ► Y el cancionista pop inglés Morrissey volverá a Argentina para tocar el 8/11 en el Movistar Arena.

PANTALLAZOS ► Si te bancás el frío y salís igual, el ciclo VHS Manía invita a la función videocasetera de El vengador tóxico, de Lloyd Kaufman (martes 8/7, Casa Alsina) ►Si te pensás quedar en casa, DGO, la plataforma de streaming y tele en vivo de DirecTV, se sube al comienzo del tour de regreso de Oasis (hoy en Cardiff) ofreciendo dos shows en vivo (el de Barrowlands, Glasgow, en 2001, y el de la cancha del Manchester City en 2007) + un documental sobre su disco debut, Definitely Maybe ► Por su parte, Max ya tiene disponible Batman Ninja vs La Liga Yakuza, así como otras películas animé de la franquicia Adult Swim, como la voleibolera Haikyu!!, la futbolera Blue Lock o la épica Black Clover ► Y el estreno en cines del tanque Jurassic World: El renacer (3/7) motiva maratón de la saga completa de dinosaurios clonados, con las seis pelis previas de la saga de 1993/2022, vía Universal+.

HACELA SIMPLE ► Tu delivery semanal de canciones, cortesía de Paulo Londra + el español RVFV (Nenaena), Emilia + Six Sex (Pasarella), KHEA (Almas gemelas), Agus Bernasconi + Emanero (La última canción), Lauty Gram + Luchi (Lo que sientes x mí), Valen Vargas (Imagina y Corazón), TULI (+ de 1 vez (#2 lugar)), K4OS (PUSH4FUN), Malena Narvay + Oh My Pop! (Manada), Margarita (Oh La La), FEMI (No es personal), Paz Carrara (La jaula), Ernestina (Chica de las 3am), Cuentos Borgeanos (Amigo), Florián (Gentileza), Diosque (Un poco de autocrítica), Lisa María (Sentimental), Mar Marzo (La realidad), La Condena de Caín + Ale Kurz (Una canción es un cuerpo), Fuun (Figurita repetida), Ocelote Beats + Moah + BENJAMIN (Volver a mí), Nicola (En el olvido), Pez Globo (Paroxismo), Tito & Nacho (Mirando el celular), Plástica Fantástica (Elle), Tony Di Marco (Ella no vino), Nazassc + Hope (Libertad), Tamara Correa (Culpa), Wan Geisha (Silence of the Dreamers), Akirey (Oye María dónde estás?) y Crapbag (Fenta Vibes).





