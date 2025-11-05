El gobierno de Salta inició las rondas de análisis del presupuesto 2026, que se aproxima a los $4 billones. El Ejecutivo destacó que estas reuniones se hacen en el marco de un lineamiento participativo y federal. La primera se realizó ayer en Casa de Gobierno con diputados provinciales que presentaron a la provincia las prioridades para ser consideradas en las cuentas generales.

El encuentro estuvo encabezado por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien informó que el proyecto de presupuesto prevé un crecimiento del 10,1%, en línea con las metas macrofiscales nacionales.



Las áreas con mayor inversión serán Educación, Salud y Seguridad, junto con un plan de obras públicas en toda la provincia. El proyecto de presupuesto para el año venidero tomaría estado parlamentario la próxima semana. El gobierno indicó que funcionarios del Ejecutivo acudirán al recinto legislativo a explicar los detalles del presupuesto.

Dib Ashur destacó que Salta mantiene desde hace casi seis años equilibrio fiscal y logró un desendeudamiento superior a los 300 millones de dólares. Además, señaló que se ejecutaron más de 2.500 obras, entre las que se incluyen las 11 sedes de la Upateco (Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios), el Centro Tecnológico de Vaqueros y San Lorenzo, la ampliación del Hospital San Bernardo, el Centro de Convenciones de Cafayate, obras del Corredor Bioceánico, el Camping El Préstamo, la autopista de circunvalación Noroeste, el teleférico Ala Delta, la planta potabilizadora de la zona sur, la terminal de ómnibus de General Güemes, el puente de Vaqueros y más de 2.000 viviendas.



Asimismo, el ministro resaltó la sostenida política de reducción fiscal y de beneficios a los contribuyentes, que permitió disminuir impuestos provinciales, junto con la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, reflejada en la presentación de seis Cuentas Generales del Ejercicio ante la Auditoría y la Legislatura provincial.



Durante el encuentro, los diputados realizaron consultas y aportes relacionados con las prioridades y necesidades de cada zona, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial, la eficiencia en la asignación de recursos y la implementación del Presupuesto.