En esta ocasión las bacterias no vencieron a los invasores. Queda claro que la segunda temporada de War of the Worlds (estrena el lunes a las 21 por On DirecTV y DirecTV Go) le imprime varios giros a la obra de H. G. Wells. La remake, creada por Howard Overman (Misfits), sitúa la trama en la Inglaterra y Francia de la actualidad. Los alienígenas también son de un nuevo tipo. “Son humanos pero no preguntes cómo es posible”, asegura el profesor Bill Ward (el inoxidable Gabriel Byrne). El otro gran personaje de la resistencia es Emily Gresham (Daisy Edgar-Jones de Normal People) quien parece estar controlada por los enemigos.



El énfasis de esta transposición pasa menos por los trípodes mecánicos y los rayos que en las respuestas de los humanos frente a la catástrofe. Según su responsable, cada era tuvo su propia versión de este clásico de la ciencia ficción. “Cuando fue la transmisión de Orson Welles estaba la sombra del fascismo en Europa. La de Spielberg convivió con las secuelas del 11-S. Hoy podría ser el coronavirus. War of the Worlds hablá de nuestros miedos más primarios por esos es infinitamente adaptable”, dijo Overman. La serie consta de ocho episodios y tiene asegurada su continuación por una tercera temporada.