El oficialismo y la oposición buscan avanzar en Diputados con una agenda de temas consensuados para realizar una sesión especial este mes. Los bloques intentarán acercar posiciones que permitan alcanzar los 129 diputados necesarios, tras la fallida sesión de la semana pasada en la que Juntos decidió no bajar al recinto y dejó sin quórum la sesión en la que se iba a aprobar el etiquetado frontal y una ley para personas en situación de calle. Los secretarios parlamentarios de los bloques ya dispusieron tener una reunión de acercamiento, en la que comenzarán a pulir el eventual temario y la convocatoria a comisiones para esta semana o la siguiente.

De hecho, las conversaciones se iniciaron el mismo miércoles tras la sesión, en un encuentro que se realizó de manera informal en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y del que participaron el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.



Si bien el temario del miércoles contemplaba proyectos no conflictivos, la oposición decidió no bajar al recinto y no dar quórum para sesionar, tras argumentar que el oficialismo había convocado al debato sin acordar el temario.



Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que hay "temas que tenemos que aprender a sacarlos de la discusión electoral y trabajarlos de manera conjunta sin que eso implique ceder en las ideas que uno representa".



Negri había planteado que Juntos por el Cambio no se opone al proyecto de etiquetado frontal de alimentos, pero señaló que reclama que la Cámara baja avance además en el debate del proyecto de emergencia educativa y la derogación de la ley de alquileres.



Por otro lado, las fuentes no descartaron que el temario contemple la Ley Ovina, que tiene dictamen y es impulsada por la coalición opositora, el bloque de Unidad y Equidad, que encabeza José Luis Ramón; y Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro.