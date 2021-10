La Mesa de Barrios Populares de Salta capital presentó a las autoridades municipales su segundo manifiesto, un documento que contiene la posición del sector y las expectativas en torno a las obras del programa de Integración Socio-Urbana que está ejecutando la Municipalidad de Salta en conjunto con la Secretaría de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La reunión entre funcionarios y vecinos se realizó en el edificio del NIDO de barrio Bicentenario, en la zona oeste de la capital, y fue acordada tras un plenario realizado en el Concejo Deliberante el 22 de septiembre, en el que se debatió un proyecto de ordenanza que propone crear en el orden municipal, el Programa de Regularización e Integración de Barrios Populares.

En ese plenario, Román Oviedo, presidente del centro vecinal de Villa 20 de Junio y uno de los referente de la Mesa de Barrios Populares, reclamó a los funcionarios, que hasta ese momento, no hubo intercambio con la comunidad en la ejecución del programa, instancia establecido en la Ley Nacional de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, N°27.453, del año 2018, más conocida como “ley de barrios populares” .

Oviedo enfatizó que “la ley dice que deben trabajar con la comunidad; se afirman cosas que no están pasando, no se puede decir que se tuvo contacto cuando la mesa barrios tiene cooperativas ante la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) y no fueron convocadas para las obras”, dijo Oviedo.

La subsecretaria de Promoción Social municipal, Jaqueline Cobo, explicó entonces, que por la pandemia la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación cambió los protocolos de los procesos participativos. De ese intercambio surgió la convocatoria de la semana pasada en barrio Bicentenario.

El manifiesto expuesto en ese encuentro expresa que “las vecinas y vecinos de los barrios populares de Salta estamos unidos en lucha por nuestros derechos”

“Desde hace más de 5 años venimos trabajando activamente en el marco de la Mesa de Barrios Populares, espacio autónomo que nos representa, que nos hermana y por medio del cual dialogamos abiertamente con el gobierno (municipal, provincial y nacional), con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos, líderes sociales, universidades, profesionales, defensoría del pueblo de la Nación entre otros”.

Añade que “el objetivo que nos moviliza es el mejoramiento integral de nuestros barrios; hacer de las villas y asentamientos que nos constituyen Barrios Populares con servicios públicos esenciales y regularizados dominialmente, con asistencia social, equipamientos comunitarios, atención de salud, trabajo en blanco y equitativamente remunerado entre vecinas y vecinos, entre otros derechos a cubrir”.

Afirma el documento: “Estamos al corriente de que ningún Plan, Programa o Proyecto de gobierno que se precie de ser democrático y participativo, en la atención de nosotros ciudadanos/ciudadanas, puede, bajo ningún punto de vista omitir nuestra participación activa. Tanto en diagnósticos, planificación, ejecución y control de programas de obras públicas como el que aquí nos reúne”.

El secretario de Desarrollo Humano, Santiago Lynch y la subsecretaria Cobo, dieron a conocer la proyección de obras para los barrios La Rivera, Los Sauces, Bicentenario, villa Asunción, Solis Pizarro, Progreso, Nuestra Señora del Carmen, Alta Tensión, El Cambio, villa Luján, Albergue 1 y Albergue 2.

También informaron sobre el alcance del programa nacional Mi Pieza, línea de financiamiento a la que pueden acceder las mujeres mayores de 18 años, para la compra de materiales y contratación de mano de obra para realizar mejoras y/o ampliaciones de su vivienda.

Tras el encuentro, Román Oviedo dijo “queremos que sean continuos los diálogos y los encuentros tanto con el municipio como con el gobierno de la provincia”.

Señaló que “se están haciendo reuniones por zona, queremos participar en los proyectos de mejora para que desde el minuto cero de la concreción de esos proyectos, se produzca la participación real y activa de las comunidades, no solo de la mesa porque la mesa es un nexo”.

“Los barrios tienen que tener voz y voto para elegir las prioridades transformadas en proyectos, luego llevadas a Nación para el desembolso del programa Argentina Unida por los barrios Populares”, agregó.

El dirigente expresó que “ hay gran oportunidad histórica para que cambie el sistema de obras con los barrios” y “estamos dispuestos a un trabajo activo y real”.

Obras planificadas

Durante el plenario con concejales, la secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, informó que la secretaría de Integración Socio Urbana de Nación hizo ya un primer desembolso para el barrio Sanidad 2, que tiene asignados $49 millones para obras de infraestructura básica.

Dijo que los proyectos para los barrios 23 de Agosto y Juan Manuel de Rosas están aprobados y les queda una revisión final.

En 23 de Agosto la inversión es de $82,6 millones y en Juan Manuel de Rosas $69 millones.

El marco jurídico de la política en torno a barrios populares está conformado por el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) creado por Decreto 358 de 2017, la Ley Nacional de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (N°27.453/18) y el Fondo de Integración Socio Urbana, (FISU) del año 2019, que se empezó a ejecutar recién a principios de este año. Salta capital y la zona del área metropolitana tienen registrados 39 barrios populares.