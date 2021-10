El Ministerio Público Fiscal inauguró este martes por la mañana la etapa de alegatos en juicio que se lleva a cabo en Neuquén contra 15 militares y policías federales y provinciales retirados acusados de secuestrar, torturar, asesinar y abusar sexualmente de una veintena de personas que fueron detenidas ilegalmente en esa provincia y en Río Negro y luego trasladadas en avión a Bahía Blanca, donde permanecieron encerradas en el centro clandestino conocido como La Escuelita. Nueve de ellas permanecen desaparecidas. Todos los acusados a excepción de uno, el aviador Juan José Capella, ya fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad aunque algunos fueron absueltos. Se espera que el Tribunal Oral Federal 1 neuquino emita su veredicto el 10 de noviembre próximo.

Para abrir su exposición, el fiscal José Nebbia eligió destacar “la voluntad” de los jueces Alejandro Cabral (Presidente), Simón Bracco y Alejandro Silva de “darle continuidad a este juicio en plena pandemia”. Después de un año de audiencias, los alegatos podrán ser presenciados en la sala de audiencias por sobrevivientes y familiares de víctimas, entre el público respeto de protocolo sanitario y aforo limitado mediante. El resto, podrá seguirlo a través de los canales de YouTube del tribunal y del sitio de cobertura especial "Juicio Escuelita" que coordinan medios autogestivos locales.

Nebbia, que auxilia al fiscal general Miguel Ángel Palazzani, describió que el debate en el que alegará tiene “algunas particularidades” que advirtieron “en la elevación” a juicio: principalmente, “el aviador”, destacó el fiscal. “Se trata del primer juicio en el que se juzga a un aviador del Ejército por pilotear un avión con secuestrados, no por dar órdenes”. Luego, señaló que el juicio “confirmó” la conexión entre la zona represiva de Bahía Blanca y sus responsables y Neuquén, su zona represiva y sus responsables. Por último, mencionó que se trata del séptimo debate oral y público por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia en el que los delitos sexuales son tenidos en cuenta como hechos independientes de las torturas y, por tanto, materia de acusación.

Por último, resaltó que con la veintena de “casos” por los que los 15 represores que esta mañana oyen el alegato desde sus casas “la jurisdicción completa el centenar de víctimas neuquinas y no neuquinas que han pasado por estas provincias” cuyas violaciones a los derechos humanos han sido revisadas en juicios. De ese centenar, un cuarto fueron desaparecidas. En tanto, apuntó que en esos procesos fueron evaluadas las responsabilidades de 30 represores “que no son los únicos que han actuado en la zona durante el terrorismo de Estado”. “Sabemos que faltan muchos más y sabemos que la justicia tardía no es completa, pero preferimos la justicia tardía a la impunidad”, subrayó.

El alegato fiscal seguía con la contextualización general de los hechos en juicio: el secuestro de 20 personas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y sus traslados en avión al centro clandestino conocido como La Escuelita, que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. "Todas las víctimas tienen un hilo que las recorre y las relaciona entre sí", señaló Nebbia. "Por eso sucedieron sus secuestros con tan pocos días de diferencia", completó. Las 20 víctimas fueron secuestradas entre el 9 y el 15 de junio de 1976.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, los traslados de las 20 víctimas ocurrieron en tres vuelos que salieron desde el Aeropuerto de Neuquén el 10, el 15 y el 16 de junio de 1976. En La Escuelita, las personas fueron torturadas. A 9 de ellas no se las volvió a ver.

Las pruebas contra Capella, que enfrenta cargos por crímenes de lesa por primera vez, son nutridas: su nombre y referencias a su persona aparecen en registros de vuelos del aeropuerto, en testimonios de víctimas sobrevivientes. Los datos de los vuelos coinciden con referencias en su legajo.



Lo acompanan en el banquillo virtual --nunca estuvieron todos juntos sentados en la sala de audiencias-- los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén, los ex capitanes Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale; el ex agente civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti; los primeros mandos y efectivos retirados de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Jorge Alberto Soza y Miguel Ángel Cancrini; efectivos policiales de Río Negro Desiderio Penchulef (ex comisario principal en la Unidad 25º de la ciudad de Cinco Saltos) y Gerónimo Huircain (ayudante de la Unidad 24 de Cipolletti); los mandos del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército en Neuquén Oscar Reinhold y Walter Tejada, y de Bahía Blanca Norberto Condal, Jorge Granada y Carlos Taffarel, así como el ex integrante del Ejército Osvaldo Páez.

Todos cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura a excepción de Capella, Penchulef y Huircain, quienes fueron absueltos en juicios previos.

Se espera que la Fiscalía se tome esta jornada y la de mañana para culminar su alegato. La semana continuará con las exposiciones de las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y una tercera particular, mientras que las defensas se extenderán hasta fin de mes. Según el cronograma previsto, el TOF debería emitir veredicto el 10 de noviembre, luego de escuchar las palabras finales de los acusados. Casi todos se declararon inocentes durante la ampliación de sus indagatorias al cierre de los testimonios.