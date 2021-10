El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió este martes al cruce entre el dibujante Nik y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y consideró que el accionar del funcionario "fue muy desafortunado".



Al ser consultado por la prensa sobre el conflicto, el exgobernador de Tucumán sostuvo que lo que dijo Aníbal Fernández "fue desafortunado", aunque también señaló: "Prefiero quedarme con las disculpas públicas que dio el ministro".

En la misma línea se pronunció esta mañana el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, quien indicó que "la personalización en la política es horrible".



Además, el dirigente reveló que intentó comunicarse con Fernández: "Ayer lo llamé a Aníbal para preguntarle qué había querido decir, no pude hablar con él. La verdad no sé qué quiso decir".

Santoro opinó que "cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable" y agregó: "Yo trato de no personalizar. De hecho trato de tener buena relación personal con todos los dirigentes aunque no militen en mi espacio".

El cruce entre Aníbal Fernández y Nik

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce del humorista Nik durante el lunes, quien había cuestionado al Gobierno por los "viajes de egresados, planes y platita" durante la campaña electoral.

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", afirmó Nik en su cuenta de la red social Twitter.



Por la misma vía, el funcionario le respondió al citar su mensaje, y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?".

Luego, los cruces siguieron y el dibujante contestó: "El ministro de Seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza 'velada' dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar 'seguridad' a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo".

Tras las fuertes repercusiones, Fernández declaró este martes que "los hijos, las casas, las mujeres son templos", y negó haber amenazado al humorista gráfico al señalar que su posteo no fue "otra cosa que un debate" a través de Twitter.

"No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones", manifestó Fernández esta mañana en declaraciones a la prensa.



"Para mí, los hijos, las casas, las mujeres son templos; uno no se mete con esa cosas. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas", subrayó, y añadió: "Si lo tomó como una amenaza, le pido perdón".



En ese sentido, el ministro explicó: "No es la primera vez que debatimos con Nik. Muchas veces él me ha agraviado, insultado 20 veces. Hemos debatido un montón de veces, ¿Somos tontos que no podemos debatir entre nosotros?"



Y concluyó: "Él vive agraviándonos. Él los borra (a los mensajes en Twitter) y yo cada vez que veo algo de eso tengo la mala costumbre de capturar las pantallas y las guardo. Yo tengo todo lo que dijo aunque él lo haya borrado. Yo no lo borré".