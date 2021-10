El candidato a diputado ultraliberal José Luis Espert se tomó los cuatro días del feriado puente por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebró ayer, para publicar un tuit reivindicatorio del vetusto Día de la Raza: "Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Dia de la Raza. Y eso no tiene nada de racista", señaló en una confusa paradoja conservadora.

El mensaje de Espert se completó con una exposición cruda de discriminación: "Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro linguístico festejarán". El ataque del ultraliberal a las personas que se identifican con las políticas de Estado implementadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no fueron un clishé del candidato a diputado sino un rechazo a una decisión política tomada durante la gestión de la ex presidenta y sostenida por todos los gobiernos que la siguieron.

En septiembre de 2010, la ex mandataria y actual vicepresidenta envió un proyecto de ley al Congreso para modificar el feriado del Día de la Raza --que se celebraba el 12 de octubre por el arribo, en 1492, de la corona española a las Américas y el inicio de la brutal "conquista"-- por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios aplastadas por la corona española.

Esa norma no fue discutida ni siquiera durante el gobierno de Mauricio Macri, quien en el bicentenario de la Independencia de la Argentina, dijo al Rey emérito de España, Juan Carlos I, que los próceres de aquella gesta deberían haber tenido "angustia de separarse" del reino.

Macri sí decretó quitar del calendario de feriados el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, decisión de la que tuvo que dar marcha atrás.

El mensaje de Espert no solo expresó sus ideas conservadoras sino que lo hizo burlándose de una nota de la agencia oficial Télam en la que se anunciaban las obras de teatro, muestras fotográficas, festivales musicales, instalaciones y exposiciones artísticas, organizadas por el colectivo Identidad Marrón para "visibilizar el racismo estructural".

A tono con Espert estuvo el titular del partido conservador español Vox, Santiago Abascal, quien publicó hoy un tuit para celebrar el "Día de la Hispanidad" y describió a la conquista española sobre los pueblos de las Américas como "la mayor obra de hermanamiento universal".

Según la lectura histórica de Abascal, durante el dominio español en el continente hasta principios del siglo XIX no ocurrió un genocido de los pueblos originarios sino que se "puso fin al genocidio entre pueblos indígenas y trajo el mestizaje de España y América". "Feliz día a todos los españoles de ambos hemisferios, especialmente a las Pilares y a los miembros de la Guardia Civil", celebró el referente de la ultraderecha hispana.