“Vacunarse es un acto solidario”. Lo dijo ayer la ministra de Salud, Sonia Martorano, al iniciar en Rosario la campaña de vacunación contra la covid de niñas y niños de 3 a 11 años en toda la provincia que arrancó con dos anuncios. Esta semana, Santa Fe llegará al 60% de su población inmunizada con el esquema completo y ayer también se inició la vacunación libre a mayores de 18 años –que aún no recibieron ninguna dosis- que estimó en un universo de 200 mil personas sobre 3 millones y medio de habitantes. “Los que faltan son poquitos, muy poquitos”, explicó.

Martorano eligió el Hospital de Niños Zona Norte para el día uno de la vacunación de menores de 3 a 11 años. La acompañaban el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, sus colegas Norma Vandín y Juan Pablo Destefanis –de la filial Rosario-, la jefa de Inmunizaciones de la provincia, Soledad Guerrero y la directora del hospital, Mónica Jurado. Un acto similar se realizó en simultáneo en el hospital de Niños de Santa Fe con la presencia del viceministro de Salud, Jorge Prieto.

“Hoy es un día muy importante: comenzamos a vacunar a niñas y niños de 3 a 11 años”, celebró la ministra, entusiasmada por la importancia del logro. Los primeros turnos fueron asignados a chicos con factores de riesgo: en Rosario (ayer) y en Santa Fe (ayer y hoy). La ministra precisó que en Santa Fe hay más de 400 mil niñas y niños de ese grupo etario y 150 mil ya están inscriptos en el plan. “El 30% manifestó su voluntad de vacunarse. Es un valor deseable, esperado”, dijo. “Sabemos que con el avance de la vacunación se van a seguir inscribiendo los que faltan. Esto ya ocurrió en las campañas” de los mayores.

Martorano hizo los dos anuncios:

*60% de vacunados. “Esta semana, vamos a llegar al 60% de la población de la provincia inmunizada con el esquema completo. Sobre los 3 millones y medio de habitantes, hoy tenemos 2 millones 50 mil personas con las dos dosis. Llegaron más vacunas, así que comenzamos a aplicar Sputnik 2 y Pfizer en el grupo de 12 a 17 años.

*Vacunación libre. “A partir de hoy (por ayer) hay vacunación libre para los mayores de 18 años. Ya terminamos con todos los inscriptos, así que vamos a seguir con los que no se inscribieron. Lo único que tienen que hacer es presentarse en los vacunatorios. Hay stock suficiente para que se vacunen en forma libre. Es la forma de lograr la mayor cantidad de esquemas de inmunización. Por supuesto, que vamos a seguir con el trabajo barrial en los centros de salud y en el puerta a puerta”.

Acerca de la vacunación libre, le preguntaron cuántos mayores de 18 años aún no se habían inscriptos en Santa Fe. “Pensamos que los mayores de 18 que no se vacunaron son unos 200 mil. Son poquitos. Si no concurren a los vacunatorios, seguiremos con la estrategia de ir a buscarlos, en los centros de salud, en el trabajo puerta a puerta. Todos los días recuperamos un pequeño grupo” de este sector, informó.

-¿Cuál es su mensaje para aquellos que no quieren vacunarse? –consultó una colega. En la pregunta quedó implícito el escandalete político de la semana pasada, cuando un diputado antiderechos, anticuarentena y antivacuna se quejó que lo discriminaban porque le aplicaron el protocolo de la Cámara de Diputados –que exige las dos dosis- y lo excluyeron del recinto.

-Es lo que decimos siempre. El mundo salió adelante con las vacunas, por ejemplo contra la polio. La vacuna es un acto solidario. Vacunarse es ser solidarios –contestó la ministra de Salud.

El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, ratificó el apoyo de la entidad a la vacunación de niños y niñas de 3 a 11 años con Sinopharm, que es “una vacuna segura”, dijo. “Es importante vacunar a los chicos ya que una potencial tercera ola sería muy diferente con ellos vacunados que si no están vacunados. Incluso, para fortalecer la presencialidad escolar. Si bien generamos un aula segura, tener a la mayor cantidad de personas que transitan la escuela inoculados es una protección mayor. Por eso, apoyamos enfáticamente esta etapa en la que se vacuna con Sinopharm a los chicos de 3 a 11 años”, concluyó.